Joka 50:s eteläkarjalainen testattu koronaviruksen varalta, tartuntoja edelleen 24 Eksoten alueella

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella todettujen koronatapausten määrä on pysynyt toista viikkoa samana. Tartuntoja on edelleen 24.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Etelä-Karjalassa on tehty 2 557 koronatestiä, eli yksi 50:stä asukkaasta on nyt testattu koronaviruksen varalta. Esimerkiksi Uudellamaalla testien määrä vastaa 5,7:ää prosenttia asukkaista.

Suomessa on nyt todettu yhteensä 7 025 koronavirustartuntaa ja 324 virukseen liittyvää kuolemaa, THL kertoo. Maanantaina tartuntoja oli tiedossa 7 001, joten Suomessa on todettu vuorokauden aikana 24 uutta varmistettua tartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa tilastoitu vuorokaudessa yksi lisää.

Koronan vuoksi sairaalahoidossa on tämän hetkisen tiedon mukaan yhteensä 28 potilasta. Sairaalahoidettavien määrä on laskenut vuorokaudessa kymmenellä. Tehohoidossa on neljä potilasta.

Etelä-Karjalassa sairaalahoidossa ei ole yhtään koronapotilasta.

THL:n mukaan koronaviruksesta parantuneita arvioidaan olevan noin 5 800. Määrä on noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.