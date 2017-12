Nuohoojille vapaat markkinat koko maakuntaan — myös Lemi, Luumäki ja Parikkala luopuvat piirinuohoojista Käytännössä monikaan asia ei muutu, sillä nuohoojista on pulaa. Katja Juurakko Nuohous on kiinteistönomistajan lakisääteinen velvollisuus. Piirinuohousjärjestelmässä työn yksikkötaksan päätti kunnanvaltuusto, sopimuspohjaisessa nuohouksessa hinta määräytyy markkinoilla.

Vanha piirinuohousjärjestelmä poistuu Etelä-Karjalassa kokonaan vuodenvaihteessa. Järjestelmä on ollut käytössä vielä Lemillä, Luumäellä ja Parikkalassa, mutta nyt nekin siirtyvät sopimusperusteiseen nuohoukseen.

Sopimusperusteisessa nuohouksessa rakennuksen haltija sopii nuohouksesta haluamansa yrittäjän kanssa. Työn hinta määräytyy vapaasti.

Muualla maakunnassa sopimuspohjaiseen käytäntöön on siirrytty pikkuhiljaa siitä lähtien kun pelastuslaki mahdollisti sen vuosituhannen vaihteessa. Viimeksi piirinuohouksesta luopuivat Taipalsaari ja Rautjärvi kaksi vuotta sitten.

Päätös tehtiin jo kaksi vuotta sitten

Lemin, Luumäen ja Parikkalan osaltakin päätös piirinuohouksen lopettamisesta tehtiin jo joulun alla kaksi vuotta sitten.

— Tuolloin kuultiin sekä kuntia että nuohoojia, ja pelastuslautakunta päätti, että yhdenmukaiseen järjestelmään siirrytään sitä mukaa kun piirinuohoojia jää eläkkeelle tai viimeistään riittävän siirtymisajan jälkeen 2018, riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo.

Käytännössä monikaan asia ei Lemillä, Luumäellä tai Parikkalassa välttämättä paljon muutu.

— Tulisijojen määrä ei tämän vuoksi muutu, ja vaikka asiakas voi nyt valita, nuohoojienkaan määrä ei muutu, Kanerva toteaa.

Tällä Kanerva viittaa siihen, että nuohoojista on jatkuva pula. Vapautuville apajille ei välttämättä riitä tulijoita. Lisäksi nuohoojalla pitää olla yhä pelastuslain edellyttämä nuohoojan ammattitutkinto.

"En usko, että hirveää muutosta tulee"

Maakunnan viimeisiksi jäävät piirinuohoojat suhtautuvat muutokseen kahtalaisesti. Lemillä nuohoava Ilkka Jantunen kertoo kannattaneensa vapaata kilpailua alusta asti.

— On nykyaikaa, että niin asiakkaalla kuin palveluntuottajalla on valinnanvapaus. Jos asiakaspalvelu on hoidettu, en usko että hirveää muutosta tulee. Fiksua myös, että koko maakunnassa on sama käytäntö, Jantunen pohtii.

Tähän asti piirinuohoojat ovat voineet tarjota palvelujaan piirinsä ulkopuolellakin, mutta muilla ei ole ollut toisen piiriin menemistä.

Paljon jää tekemättä, pelkää Parikkalan Partanen

Luumäen piirinuohoojaa Reijo Kääpää ja Parikkalan Pentti Partasta muutos vähän askarruttaa.

— Kaikille käydään kyllä palvelua tarjoamassa, mutta jos kaikki eivät heti sitä ota, sitten voi jäädä taloja tekemättäkin, Kääpä pohtii.

— Nuohous jää nyt ihmisten itsensä vastuulle, ja pelkään, että paljon jää tekemättä. Piirinuohouksessa kierros sattui samoille paikoille viikolleen, Partanen kertoo.

Kääpä pitää kuitenkin hyvänä, että kaikki nuohoojat pääsevät samalle viivalle. Partanen taas aikoo jättää työt nuoremmilleen ensi kesänä.

"Jos homman on hoitanut hyvin, mikään ei muutu"

Ihan hyvä systeemi tämä valinnanvapaus. Näin kommentoi lappeenrantalaisen Hormikan nuohousyrittäjä Mika Hanninen.

— Vähän ihmettelen, kun on pelätty, että menee villiksi. Jos homman on hoitanut hyvin, mikään ei muutu. Meillä aikanaan Ylämaalla hävisi vissiin kaksi asiakasta, kertoo Hanninen, joka aikanaan toimi Ylämaan piirinuohoojana.

Sopimuspohjaisessa käytännössäkin nuohoojille muotoutuvat pitkälti omat alueensa varsinkin maaseudulla. Kaupungissa työ on enemmän ”ramppaamista”, kuvaa Hanninen.

— Asukasyhdistykset voisivat ottaa asiakseen kysyä tarjouksia koko alueella, hän ehdottaa.

Työ järkeistyisi niinkin, että asiakkaat tilaisivat nuohouksen ajoissa. Nyt liian moni havahtuu asiaan vasta joulun ja lämmityskauden alla.

Nuohouksen hintoihin kilpailu ei Hannisen mukaan ole paljon vaikuttanut. Nuohoojapula pitää huolen siitä, että polkuhinnoittelua ole. Sen verran toimijoita kuitenkin on, että hinnat eivät ole ihan ryövääntyneet ylöspäinkään.

— Toki eroja on, mutta niin on palveluissakin, Hanninen kuittaa.

Nuohous

Perustuu Suomessa pelastuslakiin.

Kiinteistöjen savuhormien ja tulisijojen nuohouksesta huolehtiminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Nuohous pitää yleensä tehdä kerran vuodessa, vapaa-ajan asunnoissa joka kolmas vuosi.

Kiinteistön omistajan pitää varmistaa, että nuohoojalla on pelastuslain edellyttämä nuohoojan ammattitutkinto. Työn tilaaja voi pyytää nuohoojaa esittämään todistuksen pätevyydestään.

Piirinuohousjärjestelmästä on tarkoitus luopua koko maassa näillä näkymin vuonna 2019.