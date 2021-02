THL: Uusia koronatapauksia Lappeenrannassa 2, Imatralla 1 ja Taipalsaarella 1

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kuntakohtaiseen koronatapauslistaukseen on keskiviikkona lisätty kaksi tapausta Lappeenrantaan (nyt yhteensä 191 tapausta) sekä yksi tapaus Imatralle (86) sekä yksi Tapialsaarelle (12).

Ruokolahdella tapauksia on varmistunut koko pandemian ajalta 13, Parikkalassa ja Luumäellä 8, Rautjärvellä 6 sekä Lemillä ja Savitaipaleella 5 tapausta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) koronasivujen mukaan keskiviikkona Eksoten alueella ei varmistunut yhtään uutta koronavirustapausta. Niiden kokonaismäärä koko pandemian ajalta olisi siten edelleen 322 kappaletta.

THL:n tilastoima luku Etelä-Karjalaan on nyt 334 tapausta. Koronatapaukset voivat tilastoitua Eksotella ja THL:llä hieman eri tahtiin ja eri perusteilla.

Suomessa on raportoitu 400 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 191, mikä on 910 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän aikana on todettu puolestaan 2 758 tartuntaa, mikä on 325 tapausta enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on nyt todettu 48 807 koronatartuntaa.