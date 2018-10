Koruharrastajilla menee toisinaan överiksi. Solmujen tekemiseen voi jäädä koukkuun. Näpertelytarvikkeita ja itse tehtyjä koruja pursuaa kotona jokaisesta kaapista ja hyllystä. Ja kun omistaa 360 paria korvakoruja, voi valita melkein vuoden jokaiselle päivälle erilaiset.



Muun muassa tilanpuutteen vuoksi on hyvä, että Saimaan koru- ja kiviharrastajat voivat aina kerran kuukaudessa kokoontua monitoimitalo Monarin alakertaan Lappeenrannan keskustaan. Siellä on paitsi lisää hyllyjä ja laatikoita myös samanhenkistä seuraa.

— Korut ovat loputon maailma. Niitä voi tehdä lukemattomilla eri tavoilla, oli se sitten kierrätystä tai hopeaa, Liisa Laukkanen sanoo.



Näppärien harrastajien käsissä turhista ikkunanlaseista on syntynyt lasinsulatusuunissa koristetähtiä, vanhoista markan rahoista emaloituja koruja ja tyhjistä oluttölkeistä koristekukkasia.

Jenni Hirvinen Mielikuvituksella ja kädentaidoilla vanhoista oluttölkeistä saa kukkasia.

Käsityönopettaja huusi, että ”Liisa, se on ompelukone, eikä mikään ralliauto!” - Liisa Laukkanen

Inspiraatiota muista harrastajista

Saimaan koru- ja kiviharrastajat ovat kokoontuneet kahdeksan vuotta. Yhdistyksen toiminta pyörii aktiivisten jäsenten johdolla, ja talkootöitä tehdään paljon. Harrastajat tapaavat pari kertaa kuukaudessa, joista toisella kerralla on pajapäivä. Silloin tehdään työläämpiä töitä yhdessä.

— Yhteisöllä ei ole hirveästi rahaa, mutta tilan vuokra ollaan saatu maksettua, Mervi Vilkman-Saira sanoo.



Käsitöitä tehdessä jutellaan muitakin asioita kuin koruihin liittyviä. Vuosien varrella koruharrastajat ovat hitsautuneet yhteen lämminhenkiseksi yhteisöksi. Kokoontumisista ei puutu huumoria, ja kanssaharrastajat inspiroivat kokeilemaan uusia korunvalmistustapoja.

— Kerhotilassa pääsee kokeilemaan eri tekniikoita, eikä tarvitse kotiin hankkia kaikkea askartelurepertuaaria, Päivi Hietamies sanoo.



Harrastajat ovat myös käyneet yhdessä retkillä spektroliittikaivoksilla.

Rakkain harrastus

Näyttävät korut puhuvat puolestaan, ja esimerkiksi Sirpa Hujala aloitti koruharrastuksen nähtyään eräällä naisella uimahallissa hienoja, itse tehtyjä hopeakoruja.



Koruharrastajia yhdistää se, että käsityöt ja näpertely ovat olleet rakas harrastus lapsesta saakka. Osa on oppinut käsityötaitoja esimerkiksi isoäidiltään ja anopiltaan. Koulun käsityötunneilla he eivät kuitenkaan olleet priimusoppilaita.

— Minulle käsityönopettaja huusi, että ”Liisa, se on ompelukone eikä mikään ralliauto!”, Liisa Laukkanen kertoo nauraen.



— Minä taas olin vasenkätinen, ja kukaan ei osannut neuvoa vasenkätiselle virkkaamista oikein. Virkkaaminen oli ihan kauheaa, ja sain siitä nelosen, Päivi Hietamies kertoo.

Jenni Hirvinen Käsitöitä tehdessä vaihdetaan kuulumiset, ja harrastajista onkin tullut toisilleen läheisiä.

Saimaan koru- ja kiviharrastajat -yhdistykseen kuuluu keski-ikäisiä ja eläkeläisiä, joista melkein kaikki ovat naisia. Jorma Anttinen edustaa seuran miesvähemmistöä.

— Perustimme yhdistyksen vuonna 2010, koska Lappeenrannassa ei ollut harrastusopetusta korujen tekoon. Halusimme vertaistukea tekemiseen. Joskus olemme saaneet oikein opettajankin vierailulle, Mervi Vilkman-Saira kertoo.



Toisinaan jäsenet kokoontuvat myös toistensa luo kokeilemaan erilaisia korutekniikoita.

— Kun ostimme omakotitalon, täräytin sinne lasinsulatusuunin. Nyt pääsee tekemään töitä juuri silloin kun haluaa, Päivi Hietamies sanoo.