Rakuunamäen pumppuhuone on alkanut herätä eloon. Vaikka valtava kunnostustyö ei ole vielä aivan valmis, tiloissa on jo päästy järjestämään muutamia kokouksia ja juhlia. Tänään sunnuntaina vuorossa on rippijuhlat.

— Pumppuhuone ei ole mikään museo, vaan rakennus on tarkoitettu käyttöä varten. Nyt on ihmisistä itsestään kiinni, millaisia tilaisuuksia tai tapahtumia he haluavat täällä järjestää. Käyttötarkoitukset ovat lähes rajattomat, pumppuhuoneaktivisti Juhani Sirkiä kertoo.

Osa tarpeellisista uudistuksista on vielä tekemättä, mutta puutteet korjautuvat Sirkiän mukaan lähiviikkoina. Silloin pumppuhuoneelle saadaan kunnollinen vessa ja keittiö uudistuu.

Marleena Liikkanen Tanja Takkinen ja Mitro Pulkki istahtivat lauantaiaamuna hetkeksi pumppuhuoneen terassille. Takkinen toivoo, että pumppuhuoneella järjestettäisiin etenkin toimintaa lapsille.

Pumppuhuone sijaitsee Rantaraitin varrella Upseerikerhon ja Fazerin tehtaan välissä. Ulkoilijat ovat tervetulleita esimerkiksi istahtamaan pumppuhuoneen lähes sataneliöiselle terassille, josta aukeaa huikea Saimaa-maisema ja jonne kauniilla säällä paistaa aurinko lähes koko päivän.

— Tarkoitus on, että terassi on avoin kaikille, mutta pumppuhuoneen ovia ei voida tietenkään pitää turvallisuussyistä jatkuvasti auki.

Sen sijaan tilaa voi vuokrata. Kokemus on jo osoittanut, että 15—20-henkinen seurue mahtuu hyvin pumppuhuoneen ison kokous- tai juhlapöydän ääreen. Jos tila ei riitä, rakennuksen viereen voidaan pystyttää lisäksi iso teltta.

Tiloissa ei ole anniskeluoikeuksia, eli jokainen vuokraaja hoitaa mahdolliset tarjottavat itse.

— Uskon, että pumppuhuoneella tullaan järjestämään paljon esimerkiksi liikunnallisia tyky-päiviä. Tästä on helppo lähteä porukalla kävelylenkille vaikkapa Huhtiniemen lähteelle.

Marleena Liikkanen Vanhasta tenniskentästä tulee jossain vaiheessa siistitty tila erilaisille ulkoleikeille ja -liikunnalle.

Pumppuhuone ry:n vuokraamaan alueeseen kuuluu myös vanha tenniskenttä, jota koiranomistajat hyödyntävät tällä hetkellä epävirallisena koirapuistona. Siihen tarkoitukseen kenttä ei Sirkiän mukaan kuitenkaan jää, vaan se kunnostetaan leikki- ja ulkoliikuntakäyttöön.

Vuonna 1892 valmistunut kaunis tiilirakennus rakennettiin alun perin pumppaamoksi, jolla johdettiin Saimaasta vettä venäläiselle varuskunta-alueelle. Vuosikymmenien ajan pumppuhuone sai kuitenkin rapistua tyhjillään.

Lopulta rakennusmestari Sakari Karjalainen, Saimaan Ladun puheenjohtaja Sulo Tuuliainen sekä Juhani Sirkiä Leirin ja Pallon asukasyhdistyksestä lähtivät ajamaan pumppuhuoneen kunnostamista. Tarkoitusta varten perustettiin Pumppuhuone ry, jolle kaupunki vuokrasi rakennuksen ja viereisen tenniskentän.

Pumppuhuone Pumppuhuone oli ennen remonttia hyvin huomaamaton puskien keskellä.

Pumppuhuoneen korjausurakka on tehty ilman kaupungin tukea, mutta myös ilman pankkilainaa. Tämä on ollut mahdollista, koska paikalliset yritykset ja oppilaitokset lähtivät Sirkiän mukaan tukemaan hanketta mahtavasti. Lahjoittajien listassa on yli 30 nimeä. Pumppuhuone on saanut merkittäviä lahjoituksia, kuten uudet ikkunat, katto-ja lattiamateriaaleja, terassilaudat ja useita iso työurakoita, joihin olisi muuten uponnut kymmeniä tuhansia euroja.

Remontti alkoi vuonna 2017 ja se on edennyt sitä mukaa, kun rahaa ja rakennusmateriaaleja on saatu.

Lisätietoja pumppuhuoneesta löytyy muun muassa Facebookista osoitteesta www.facebook.com/rakuunamäen pumppuhuone.