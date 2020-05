13-vuotias Eero Poikonen ja 67-vuotias Matti Hujanen ovat lappeenrantalaisia lintuharrastajia, joita yhdistää Suomessa harvoin tavattu mustakaulauikku – Lauantaina he bongasivat lajeja kilpaa Pihojen taistossa

Huhtiniemessä asuva Matti Hujanen, 67, jähmettyy laiturin reunalle. Jostain vastarannalta kantautuu järven yli kumea ääni. Aivan kuin joku puhaltaisi pulloon.

– Kaulushaikara. Joskus jos on aivan tyyntä, sen kuulee tuonne olohuoneen sohvalle asti, Hujanen kertoo.

Kaulushaikara ei saa Hujasta tarttumaan kaulassa roikkuviin kiikareihin, koska sitä on lähes mahdotonta havaita kaislikon seasta.

Hän on tarkkaillut lintuja koko aamun. Viideltä käynnistyi Suomen Birdlifen valtakunnallinen Pihojen taisto, jonka aikana lintuharrastajat yrittävät kahdeksassa tunnissa havaita ja tunnistaa mahdollisimman monta lintulajia omalta kotipihalta käsin. Hujasen aamupäivän lintuluku oli 27.

Pihojen taisto korvasi joukkuekilpailuna käytävän Tornien taiston, jota ei koronaviruksen vuoksi voitu järjestää.

Hujanen on aiempina vuosina kierrellyt katselemassa lintutorneilla kilvoittelua, mutta ei ole vielä itse uskaltautunut mukaan.

– Olen niin noviisi, että olisin vain tiellä, Hujanen sanoo.

Harrastus alkoi juhlavuonna

Hujasen lintuinnostus alkoi vuonna 2017. Hän oli vasta jäänyt eläkkeelle ja päätti siskonsa kanssa osallistua Birdlifen Suomi 100 -haasteeseen, jossa tuli tunnistaa sata erilaista lintua juhlavuoden aikana.

– Sain tunnistettua 62 lajia, mutta sisko sai vähän enemmän. Päätin jatkaa haastetta sillä ajatuksella, että kahdessa vuodessa saisin sen 100 lajia täyteen.

Anu Kiljunen Hujanen valitsi havainnointipisteekseen asuntonsa takana olevan rantalaiturin.

Hujanen jäi niukasti tavoitteestaan. Kahden vuoden saldoksi tuli 92 tunnistettua lintua. Kokemuksen karttuessa lintujen havaitseminen on muuttunut helpommaksi, ja viime vuonna Hujanen tunnisti jo 162 eri lintulajia.

Pyrstötiainen, punarinta, mustakaulauikku

Voisi luulla, että harvinaisia lintuja etsiessä kyllästyisi niihin samoihin pihalla pyöriviin lajeihin, mutta Hujasen mukaan tilanne on päinvastainen. Vanhat tutut voivat olla yllättävän värikkäitä, ja niitä on kiinnostavaa seurata.

– Pyrstötiainen, punarinta, niitä kiikaroi ihan omaksi ilokseen. Tietysti sitä toivoo, että vuoden ensimmäinen lintu olisi jokin hieno laji. Sitten avaa tammikuun ensimmäisenä päivänä oven, ja siinä pihalla on varis.

Harvinaisinta näkemäänsä lintua Hujasen ei tarvitse kauaa miettiä. Viime vuonna Lappeenrannan Haapajärvellä havaittiin mustakaulauikku, jonka myös Hujanen onnistui näkemään.

Mustakaulauikkua tavataan ympäri maailman, mutta Suomessa se ei ole yleinen.

– Siellä oli samaan aikaan bongari Tampereelta, mutta ei hän pelkästään uikkua tullut katsomaan, vaan oli menossa Joensuuhun, Hujanen mainitsee.

Pihalle heti aamuviideksi

13-vuotias Eero Poikonen näki todennäköisesti saman mustakaulauikun. Hän sattui äitinsä kanssa olemaan ensimmäistä kertaa Haapajärvellä, kun paikalla olleet lintumiehet olivat tulleet sanomaan harvinaisuudesta.

– Muistaakseni se on 37. havainto Suomessa, Poikonen miettii.

Poikosen koti ja Pihojen taisto -havaintopiste on Konnunsuon laitamilla. Kaksi aurinkotuolia ja kaukoputki on aseteltu takapihalle, josta avautuu aava peltomaisema ja metsää. Hän on aloittanut heti aamuviideltä.

– Eero ei malttanut käydä sisällä edes syömässä, äiti Piia Poikonen kertoo.

Anu Kiljunen Eero Poikosen loppusaldo Pihojen taistossa oli 49 lintua. Viimeisenä putken tavoitti tikli.

Poikosten koko perhe harrastaa luonnossa liikkumista, mutta linnut ovat äidin ja Eero Poikosen yhteinen juttu. Innostus lähti Poikosen papalta.

– Minun isäni on harrastanut lintuja pienestä pojasta saakka. Se on hypännyt yhden sukupolven yli, minä enimmäkseen vain kuljetan ja mahdollistan lintuharrastuksen, Piia Poikonen sanoo.

Vuoden 2019 bongaussaalis: 170 eri lintua

Poikoset bongaavat lintuja vuodenaikojen mukaan. Talvella katsellaan pihan ruokintapaikalla pyöriviä lajeja, ja kesällä käydään eri lintupaikoissa. Piia Poikonen huomauttaa, että jo sadan eri lajin tunnistaminen vaatii aktiivista harrastamista ja opettelua. Bongaamassa pitää käydä viikoittain.

Viime vuonna Eero Poikonen näki lopulta 170 erilaista lintua. Vuoden ensimmäisen linnun sijaan Poikosilla jännitetään, mikä lintu jää vuoden viimeiseksi.

– Marras–joulukuussa uusia havaintoja ei yleensä tule. Viime vuonna viimeiseksi jäi sepelhanhi, Eero Poikonen muistelee.

Linnuista hänellä ei ole varsinaista suosikkia, mutta merikotkien kaltaiset isot lajit kiinnostavat eniten. Etelä-Karjalassa merikotkia voi nähdä Saimaalla tai mahdollisesti Konnunsuolla.

– Ne jahtaavat siellä hanhia, Eero Poikonen tietää.

Anu Kiljunen Poikosen havainnointipisteestä näki laajalle alueelle.

Vuoden ensimmäinen sinisuohaukka

Poikonen havahtuu taivaalla vilahtavaan lintuun. Hän yrittää saada sen ensin kaukoputken tähtäimeen, mutta vaihtaa nopeasti kiikareihin. Ensiksi hän tunnistaa sen suohaukaksi. Havainto tarkentuu, kun lintu lentää parempaan kulmaan.

– Se on sinisuohaukka, naaras.

Poikosille se on vuoden pinna eli ensimmäinen lajihavainto tänä vuonna. Eero Poikoselle se on päivän lintu numero 48.