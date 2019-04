Etelä-Karjala sai vihreiden kansanedustajan, Hanna Holopainen hyrähti nauruun: Kyllä se on nyt totta ihan varmasti

Lappeenrantalaisen Hanna Holopainen (vihr.) hyrähti viimein nauruun: kansanedustajan paikka varmistui.

— Olen tosi hämmentynyt. Mutta kyllä minulle vakuutettiin, että totta se nyt on, sanoi aiemmin useaan kertaan eduskuntaan pyrkinyt Holopainen.

Holopainen iloitsee vihreiden ”valtavasta” vaalivoitosta koko maassa.

— Aivan historiallinen tulos. Tämä on aivan uskomatonta.

Holopaisen mukaan koko vaalityön ajan ihmiset tsemppasivat ja kannustivat.

— Ei sellaista ole aiemmin kokenut. Vihreiden arvot ovat saaneet ihmiset liikkeelle.

Holopainen joutui jännittämään loppuun asti.

— Ettei jouduttaisi oikein tarkistuslaskentaankin, niin tiukoilla taidetaan olla, arveli Holopainen vähän ennen lopullista tulosta.

Holopainen on monen vaalikauden jälkeen ensimmäinen vihreiden kansanedustaja Etelä-Karjalassa Tuija-Maaret Pykäläisen jälkeen. Vaalipiirissä vihreiden paikkaluku nousi kahteen.

— Vihreiden menestys tuntuu hirveän hienolta. Vihreät ovat tehneet kovasti töitä. Suomalaiset on havahtuneet siihen, että vihreillä on tarjota vaihtoehtoja haasteisiin, mitä tässä ajassa on. Vaihtoehto on tarjota ilmastonmuutoksen torjumiseen, sosiaaliturvan uusimiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Moni on nyt löytänyt meidän puolueen, mikä on näkynyt vaalikentillä.

Holopainen uskoo, että osaltaan Pekka Haaviston erinomainen onnistuminen puheenjohtajan roolissa on myös taustalla.

Holopainen on hieman yllättynyt perussuomalaisten menestyksestä.

— Senkin ymmärtää sitä vasten, että hallitus on tehnyt eriarvoistavaa politiikkaa, ja ihmiset ovat kyllästyneitä siihen, ja se kanavoituu perussuomalaisten suuntaan. Keskusta puolestaan koki kovan tappion.

Holopainen toteaa, että vihreillä on ollut vaalipiirissä todella loistava ja aktiivinen ehdokasporukka.

— Ja se on tehnyt isoja kampanjoita isoilla tukiryhmillä.|