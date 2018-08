Kuopion bussiturman potilaiden tilanne on vakaa — HS: Turmabussissa olleet pyysivät ennen onnettomuutta kuskia ajamaan hiljempaa

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (Kys) vielä sunnuntaina hoidettavana olevan yhdeksän Kuopion bussiturman potilaan tilanne on vakaa.



Teho-osastolla on enää kolme potilasta, kun yksi siellä oleva potilas on nyt siirretty vuodeosastolle, sairaal tiedotti sunnuntai-iltapäivänä.