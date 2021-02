Kimpisen alakoululuokka asetettiin karanteeniin koronatartunnan vuoksi, kyseessä on ensimmäinen joukkokaranteeni Lappeenrannan kouluissa

Alkavalla viikolla luokan opetus hoidetaan etäyhteyksiä hyödyntäen. Siinä mielessä tilanne on hyvä, että pian alkaa hiihtoloma.

Kimpisen koulussa on ilmennyt koronavirustartunta lauantaina. Eksote on tavoittanut kaikki altistuneet ja asettanut yhden luokan henkilökuntineen karanteeniin 3. maaliskuuta saakka, kertoo Lappeenrannan kaupunki sunnuntaina lähettämässään tiedotteessa.

Etelä-Saimaalle opetustoimenjohtaja Mari Routti kertoo kyseessä olevan alakoulun opetusryhmä.

– Tämä on varmasti ihan tarpeellinenkin tieto huoltajienkin kannalta kertoa, mutta sen tarkemmin emme yksilöi asiaa, jotta pystymme suojelemaan tartunnan saaneen henkilöllisyyttä. Kyse on yksittäisen henkilön terveydentilaan liittyvistä syistä ja itsekään en tiedä yksityiskohtia, Routti kertoo.

Kyseessä on ensimmäinen joukkokaranteeni Lappeenrannan kouluissa eli karanteeniin on asetettu useampi kuin yksi oppilas. Valmiussuunnitelmat altistumisten varalle tehtiin jo viime maaliskuussa.

– Siinä mielessä meillä on hyvä tilanne, että koulua on käytännössä vain ensi viikko, koska seuraava viikko on hiihtolomaviikko kaikilla. Opetus hoidetaan lähtökohtaisesti etäyhteyksiä hyödyntäen, Routti sanoo.

Rehtori Tomi Valkeapään mukaan etäopetukseen liittyvät käytännön asiat tarkentuvat vielä sunnuntai-illan ja maanantain aikana.

– Veikkaan, että tehdään annettuja tehtäviä ja pidetään yhteyttä eri viestivälineillä. Mitä pienemmistä oppilaista on kyse, video-opetusta on vaikeampi toteuttaa, joten luulen, että pitkälti tehdään annettuja tehtäviä ja huolehditaan oppimisen tuesta henkilökohtaisilla puheluilla ja viesteillä. Luokan opettajan lisäksi muutama muu opetushenkilökuntaan kuuluva saadaan varmasti avuksi yhteydenpitoon.

Valkeapää tarkentaa, että koronatartunta on todettu lauantaina. Koululaisilla ei ollut silloin mitään yhteistä tapahtumaa, kuten liikuntapäivää tai vastaavaa.

Myös ruokailu pyritään järjestämään

Etäopetuksen lisäksi kaikille karanteeniin määrätyille oppilaille tarjotaan lähtökohtaisesti mahdollisuus saada noutoateria, mutta ruokailun järjestämistä päästään valmistelemaan vasta maanantaina.

– Koska karanteeniaika on niin lyhyt, ihan kaikiksi päiviksi sitä ei varmaankaan pystytä järjestämään, mutta selvitetään ja yritetään edes joillekin päiville noutoruoka-ateria järjestää, Routti sanoo.

Vanhempien tulee Routin mielestä arvioida itse, onko oppilaan kanssa kotona oleminen tarpeellista tai välttämätöntä.

– Mikäli kyllä, heidän tulisi yrittää sopia asiasta työnantajansa kanssa.

Opetus- ja muista järjestelyistä Kimpisen koulu tiedottaa tänään myös Wilma-viestintäkanavan kautta.