Loppuneita migreenilääkkeitä kyselty jonkin verran apteekeista Lappeenrannassa — Alkuperäislääkettä apteekeista löytyy, mutta hinta on jopa 23-kertainen Asiakkaita, jotka olisivat halunneet 100 milligramman sumatriptaania, on käynyt jonkin verran. Taru Hokkanen Tietyt migreenilääkkeet loppuneet myös Lappeenrannassa. Kuvituskuva.

Migreenikohtausten hoitoon käytettävän sumatriptaanilääkkeen 100 milligramman vahvuiset pakkauskoot ovat päässeet loppumaan myös lappeenrantalaisista apteekeista. 50 milligramman vahvuisena lääkettä löytyy vielä varastoista, mutta siihen siirtyminen vaatii asiakkaalta uuden reseptin.

—Meillä on sama tilanne kuin muuallakin. Kun tukkuliikkeissä ei ole sitä saatavilla, ei ole meilläkään, proviisori Hanna Niiranen Lappeenrannan I Apteekista sanoo.

Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina eri valmistajien sumatriptaanilääkkeiden loppumisesta Suomesta. Niiranen kertoo, että vielä marraskuussa apteekista löytyi sumatriptaania 100 milligramman vahvuisena.

—Yleensä niitä on useamman viikon varasto. Kun ensimmäisen valmistajan tuote loppuu, pyritään tilalle tilaamaan toisen valmistajan tuotetta. Kun kaikkien valmistajien lääke loppuu, tulee tilanne, että sitä ei enää ole.

Samansuuntainen on viesti myös Lappeenrannan Kauppakadun City Apteekista ja Ison-Kristiinan Yliopiston Apteekista.

—Farmaseutti sanoi juuri, että ei ole kuin (alkuperäislääke) Imigrania. Se on paljon kalliimpi kuin rinnakkaiset. On ihan ymmärrettävää, että sitä ei haluta ottaa, apteekkari Sari Halko City Apteekista sanoo.

Apteekkariliiton hintavertailun mukaan 18 tabletin pakkaus Imigran Radis -lääkettä maksaa 83,62 euroa. Vastaavat pakkauskoot rinnakkaislääkettä maksavat 3,54 eurosta 5,53 euroon.

Asiakkaat kyselleet lääkettä

Lappeenrantalaisapteekeista kerrotaan, että asiakkaita, jotka olisivat halunneet 100 milligramman sumatriptaania, on käynyt jonkin verran.

—En osaa tilastoa sanoa, mutta sellainen käsitys on, että ihan hyvin ne tilanteet on pystytty hoitamaan. On soiteltu lääkärille ja vaihdettu miedompaan lääkkeeseen, apteekinhoitaja Päivi Munnukka Yliopiston apteekista sanoo.

Halko kertoo, että City Apteekissa puuttuvaa lääkettä on kaivattu muutamia kertoja viikoittain.

—Sitten on soitettu lääkäriltä reseptiä miedompaan valmisteeseen. On myös kohtauslääkkeitä, joissa on muita lääkeaineita, mutta niitä varten lääkärin täytyy arvioida, voidaanko vaihto tehdä.

Lääkevalmistajat ovat arvioineet, että uusia toimituksia pystytään tekemään viikolla 6 tai viikolla 7.

Niiranen sanoo, että katkos lääketoimituksissa ei ole täysin poikkeuksellinen tilanne.

—Satunnaisesti joissakin valmisteissa on ollut toimituskatkoksia, jotka saattavat olla pidempiäkin.