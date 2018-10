Flamencobuumi tuli ja meni Lappeenrannassa, mutta Minna Outinen jäi koukkuun. Flamencossa lumosi rytmi ja asenne, joka ei pyytele anteeksi. Nyt treeneissä on käytävä Imatralla.

Minna Outisen muistot siitä matkasta ovat vähän sumuiset.

Pikkusisko oli juuri kuollut, pitkän sairauden uuvuttamana. Kahden päivän kuluttua hautajaisista Outinen matkusti Espanjaan, Andalusian maakunnan Jereziin.

Kaupungin kaduilla ja kujilla kaikui valitus — tanssin ja laulun rytmit ja naputukset täyttivät kivitaloihin ja viinikellareihin rakennetut esitystilat, kun kaupunki vietti vuotuista flamencofestivaalia.

Outinen paitsi suri, myös paleli.

— Hautajaisten takia en ehtinyt oikein suunnitella ja mukana oli vain kesävaatteita. Jerezissä oli helmikuussa lämmintä +6 astetta.

Matka teki kuitenkin hyvää. Pikkusiskon poika — kummilapsi — patisti Outista lähtemään. Sisko ei olisi halunnut, että kaivattu matka jäisi väliin. Tämä oli elänyt täysillä mukana Outisen flamencoharrastuksessa, sparrannut ja käynyt katsomassa esityksiä.

— Siellä Jerezissä sain työstää surua, liikkua, tanssia ja olla kaukana. Se oli hyvä siihen tilanteeseen, Outinen sanoo nyt.

Rytmi ja asenne ei katso ikää

Flamenco vei Minna Outisen 19 vuotta sitten. Tanssilaji eli tuolloin Suomessa vahvaa nousukautta, ja Lappeenrannassakin oli enimmillään kymmeniä flamencon harrastajia. Opettajat tulivat Helsingistä.

Outinen oli harrastanut jazzbalettia ja modernia tanssia, ja kun lapset oli tehty, hän halusi lisää tanssia elämäänsä. Hän oli tuolloin 38-vuotias.

— Ajattelin aikuisbalettia, mutta koin, etten kykene siihen. Flamencossa ikä ei ole rasite. Rytmi ja asenne voivat säilyä, vaikka ikää tuleekin.

Flamencossa Outisen lumosi ensi hetkestä alkaen juuri asenne. Espanjassa flamenco kumpuaa köyhistä oloista ja kiertolaiskansan historiasta. Soitettuna ja laulettuna se kuulostaa vieraasta yhdeltä ja samalta valitukselta, mutta sitä se ei ole.

Kuten elämässä muutenkin, joskus pitää vain tehdä jotain ja sietää, vaikka kaikki ei olisikaan kivaa tai tapahdu nopeasti. — Minna Outinen

Tyylilajeja on kymmeniä ja tanssissa rytmi tulee syvältä.

— Tunteesta, että vaikka meillä ei olisi mitään muuta, aina voi tanssia ja iloita, ja kriiseistä on selvitty, Outinen kuvailee.

Flamencolyriikka on rajua ja tunteellista. Tanssi on myös ylpeää: kyllä me osaamme, vaikka te moukat ette ymmärrä.

Jerez kutsui jäämään

Lappeenranta ei ole Jerez ja suomalainen harvemmin kovin tulinen. Flamencon asenne sopii Outisen mukaan silti hyvin suomalaisille. Täälläkin on sisulla noustu monesta suosta ja osattu yhtä sun toista.

Outinen jäi koukkuun flamencoon niin, että ensimmäisellä Jerezin-matkalla hänen teki mieli jo jäädä kaupunkiin ikiajoiksi, hylätä kaikki vanha ja tanssia vaan.

— Sitten päätin, että rakastan liikaa perhettäni, nainen nauraa.

Lappeenrannassa flamencobuumi laantui alkuinnostuksen jälkeen. Porukka vanheni ja hupeni, nuoria ei saatu tunneille ja opettajat väsyivät kulkemaan.

Kymmenen vuoden jälkeen tunnit Lappeenrannassa loppuivat, ja Outisen oli siirryttävä harjoituksiin Imatralle. Siellä on nyt jäljellä kymmenkunta harrastajaa, joista Outisen lisäksi yksi tulee Lappeenrannasta. Treenit ovat viikonloppuisin kerran kuussa, ja tilaisuuden tullen matkustetaan kursseille Helsinkiin.

Ei vain valitusta

Outinen myöntää, että flamenco on haastavaa. Koputukset yhdistettyinä käsien liikekieleen vaativat paljon koordinaatiolta. Vasta ajan kanssa tajuaa, että sillä, mikä vaikuttaa säännöttömältä, on säännöt.

— Kun laulun ja tanssin yhteyttä alkaa ymmärtää, musiikki ei kuulosta vain valitukselta.

Tanssi herää eloon viimeistään elävän musiikin säestyksellä. Outinen kertoo olleensa kurssilla, jossa oli mukana kitaristi, laulajat, taputtajat ja tanssijat.

— Siitä syntyy vuorovaikutus, josta löytää koko ajan lisää uutta ja uutta.

Aina ei voi olla kivaa

Ei Outisenkaan harrastus ole ollut yhtä flow’ta. Jos aikoo edistyä, on oltava sisua jatkaa treenaamista huonollakin hetkellä, hän sanoo.

— Kuten elämässä muutenkin, joskus pitää vain tehdä jotain ja sietää, vaikka kaikki ei olisikaan kivaa tai tapahdu nopeasti.

Siksi Outinen on saanutkin flamencosta niin paljon. Tahdonvoimaa, itsekuria ja ajankäytön hallintaa, hän luettelee.

Tanssi on myös auttanut jaksamaan työssä ja perheen kanssa sekä antanut rutkasti iloa uuden oppimisesta.

— Ja fyssarina ajattelen, että onhan se oikeasti terveydelle hyväksi. Usein treenien jälkeen ajattelen, että taas tuli dementiaa vastaan tapeltua.

Mielikuvaharjoittelu auttaa uneenkin

Koska yhteisiä tanssitunteja Etelä-Karjalassa on niin vähän, Outisella on kotonaan tanssille pyhitetty nurkkaus ja siellä vanerinen tanssilattia — naulakenkä kopisee siihen hyvin.

Kotitouhujenkin ohessa Outinen saattaa miettiä koputella ja miettiä ja rytmityksiä, pyöritellä lantiota ja ojennella. Mielikuvaharjoittelu auttaa viemään liikkeen tanssilattialle, mutta toimii toisellakin tavalla.

— Jos yöllä herään enkä saa unta, alan miettiä tanssikuvioita, ja kohta nukahdan.

Outisen perheen vanhassa, isossa talossa Lappeenrannan Kimpisessä flamenco soi todennäköisesti niin kauan kuin Outisessa henki pihisee, ja vielä sen jälkeenkin.

Tanssinurkastaan Outinen esittelee tekstin, jonka hän haluaa hautakirjoitukseensa. Se on laina kolme vuotta sitten kuolleelta flamencon jättiläiseltä Manuel Molinalta.

”Kenenkään ei pidä itkeä haudallani sinä päivänä kun kuolen. Kauniimpaa on laulaa, vaikka laulankin surusta”.

