Ruokolahti suosittelee etäopetusta kaikille, joille se on mahdollista – Samalla koulu, esiopetus ja varhaiskasvatus toimivat normaalisti

Etelä-Karjalan kuntien koulut ovat olleet maanantaina avoinna. Yksittäisiä oppilaita on jäänyt varotoimenpiteenä kotiin.

Ruokolahden kunta käynnistää tiistaina etäopetuksen peruskoulussa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa koronaviruksen takia.

Kunta suosittelee kotiin jäämistä tiistaista lähtien kaikille niille lapsille, jotka voivat sen tehdä. Kunnan johtoryhmä päätti linjauksesta aamupäivällä.

Suositus koskee perusopetuksessa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olevia lapsia.

Koulu jakaa tänään neuvoja etäopetukseen. Opettajat järjestävät etäopinnot Googlen palvelujen ja Wilman kautta. 3–9-luokkalaisilla etäopetus on määrä järjestää tietokoneavusteisesti.

Esiopetuksen sekä 1–2 luokkalaisten toimintaohjeet annetaan Wilman kautta. Varhaiskasvatuksesta annetaan ohjeita Daisy-asiointipalvelun kautta.

Samalla kun kunta suosittelee lasten ja nuorten kotiin jäämistä, koulu, esiopetus ja varhaiskasvatus toimivat toistaiseksi normaalisti.

Parikkala

Parikkalan kunnat koulut ovat toistaiseksi avoinna. Rehtori Sarri Aalto kertoo, että yksittäisiä oppilaita on huoltajan ilmoituksella jäänyt kotiin .

– Huoltajat ovat kaiken varalta halunneet ottaa lapsensa väliaikaisesti kotiopetukseen.

Rautjärvi

Simpeleen koulu, Rautjärven lukio ja Aseman koulu ovat olleet maanantaina avoinna.

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion rehtori Janne Hirvonen kertoo, että asiassa edetään päivä kerrallaan. Yksittäisiä koululaisia on jäänyt kotiin.

Aseman koulusta on kaksi oppilasta on jäänyt varmuuden vuoksi kotiin. Koulunjohtaja Tuula Tynkkynen kertoo, että koronaviruksen leviämiseen on varauduttu. Oppilaat ovat vieneet kirjat kotiin. Yhteyttä koulun ja kotien välillä pidetään Whatsapp-palvelun ja Gmail-sähköpostin avulla.

Taipalsaari

Taipalsaaren kunta päättää maanantain aikana uusista toimintaohjeista. Vt. sivistysjohtajan Anna-Mari Summasen mukaan koulut ovat tähän asti olleet avoinna. Muutamia pitkäaikaissairauksia kärsiviä oppilaita on jäänyt kotiin etäopetukseen. Hygienia-asioita on käsitelty kouluissa painokkaasti.

Savitaipale ja Lemi

Savitaipaleen ja Lemin koulut ovat toistaiseksi avoinna, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti. Näin kertoo kuntien yhteinen sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen. Kummassakin kunnassa muutama huoltaja on anonut lapselleen lupaa olla poissa.

– Eniten huolettaa Savitaipaleen lukion ylioppilaskirjoitusten sujuminen, mutta nythän kirjoitusten aikataulua on tiivistetty. Koulujen henkilökunta on pysynyt terveenä, ja ylioppilaskokelaat tulivat tänä aamuna terveinä kirjoituksiin.

Etäopetuksen järjestämisestä ja koulujen sulkemisesta voidaan Keskisen mukaan päättää tarvittaessa nopeastikin.

Luumäki

Luumäen koulut ovat maanantaina avoinna. Sivistystoimenjohtaja Kai Könösen mukaan tilannetta arvioidaan uudelleen vielä tämän päivän aikana, kun koronavirustilanteesta saadaan lisätietoa.

– Joitakin oppilaita on jäänyt kotiin, ei kuitenkaan merkittävässä määrin. Valmiudet kotiopiskeluun ovat olemassa, mutta odotamme nyt valtionhallinnon tuoreita linjanvetoja.

Päivitämme juttua, kun tilanteesta saadaan lisätietoa.