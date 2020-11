Keskon keskusvaraston ylijäämähedelmistä mehua tekevä Thrsty muuttaa uusiin tiloihin Vuoksenniskalle. Imatralaisyritys siirtää toimintansa Partex-pajan entisiin tiloihin Tiilitehtaankadulle.

Yrittäjä Teemu Laine kertoo pelkästään tuotantotilojen kolminkertaistuvan, mikä merkitsee myös tuotantomäärien kolminkertaistumista.

– Nyt saamme käyttöön nykyaikaiset tilat, jotka vastaavat meidän tarpeitamme. Tienhaaranmäen tiloissa on ollut tiettyjä haasteita: Kyseessähän on entisen kaupan tilat, joten ne eivät ole meidän käyttöömme täysin soveltuneet. Mehutuotannossa käytetään paljon vettä, eikä esimerkiksi lattiakaatoja ole ollut mahdollista tehdä.

Laineen mukaan myös lisätilalle on ollut tarvetta, sillä Thrstyn tuotanto on hiljalleen ollut kasvussa.

Tienhaaranmäen entisen Siwan tiloihin jää Thrstyn naapurina tällä hetkellä toimiva Jävla Sås Bolag.

– Heille tilat sopivat hyvin. Myös Jävla Sås Bolagilla on lisätilalle käyttöä, joten he pääsevät laajentamaan toimintaansa meiltä jääviin tiloihin, Laine sanoo.

Jouluksi avataan pieni sesonkimyymälä

Partex-pajan entisissä tiloissa on remonttityöt parhaillaan käynnissä. Laineen mukaan uusiin tiloihin päästään muuttamaan näillä näkymin joulukuun alkupuolella.

– Nyt tuotannosta saadaan enemmän irti. Lisäksi saadaan toimistotilaa ja myös tuotekehitykselle omat tilat.

Laineen mukaan hävikkimehu on myös jatkossa Thrstyn päätuote. Joitakin täysin uusia tuotteita on silti suunnitteilla.

– Tuotekehittelyä varten on hankittu uusia laitteita. Saattaa olla, että uusien tuotteiden joukossa on myös muutakin kuin mehuja. Ajatuksena on, että hävikkihedelmistä voitaisiin hyödyntää jatkossa kaikki muukin, mitä ei pystytä mehuksi tekemään, Laine kertoo.

Thrsty työllistää tällä hetkellä kolme ulkopuolista työntekijää. Laine pitää mahdollisena, että jatkossa voi olla lisäpalkkaustarvetta.

– Kun saamme muuton tehtyä, niin nähdään, millainen tarve on.

Laine kertoo, että uusiin tiloihin aiotaan avata pieni joulumyymälä joulun ajaksi. Muuten omaa myymälätoimintaa ei ole tarvetta aloittaa, sillä Thrstyn mehuja on Laineen mukaan hyvin saatavilla kaupoista ympäri Suomen.

– Joulumyymälään laitetaan tarjolle mehuja ja myös muitakin tuotteita.