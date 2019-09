Lappeenrantalaisen breikkiryhmän Mannerheim-videosta tuli iso somehitti – Nyt ryhmä laittaa itse Villimiehen breikkaamaan, katso video

Breakdance-piirit olivat vuosituhannen alun Lappeenrannassa pienet. Idea oman breikkiporukan perustamisesta lähti vuonna 2007 Hiski Hämäläisen ja Joni Koikkalaisen ideasta, että Lappeenranta tarvitsee omat jamit. Toiminta alkoikin pienistä bileistä ja diskoista, ja pari vuotta myöhemmin ryhmä järjesti ensimmäiset breikkikisat.



Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston kerhona perustettu Street Culture Club on nykyään virallisesti katutanssikulttuuria kehittävä yhdistys, mutta yhteisö kutsuu itseään crew’ksi, joka hip hop -piireissä tarkoittaa breikkiporukkaa.

— Ulkopuoliset ovat olleet hämillään meidän kulttuurista ja yhteisöllisyydestä. Vaikka kisaillaan keskenään, puhalletaan aina yhteen hiileen ja kunnioitetaan toisiamme, Allan Olju sanoo.

Breikkauksen ja ylipäätään eri tanssilajien harrastajia tulee jatkuvasti lisää.

— Tanssi on vahva osa nykylasten kulttuuria, breikkausta myös opettava Hämäläinen sanoo.

Esimerkiksi videopelit, kuten Fortnite, ja sosiaalinen media ovat lisänneet kiinnostusta ja uskallusta tanssimiseen. Myöskään poikien tanssiharrastusta ei enää ihmetellä.



Näin ei ole aina ollut. Koikkalainen muistaa olleensa lapsena erikoistapaus: poika, joka harrasti tanssia.

— Olin Lappeenrannan ensimmäisessä breikkiryhmässä, ja meitä taisi olla 20 ihmistä. Siinä ne harrastajat sitten olivatkin.

Yhdistys arvioi, että Lappeenrannassa ja Imatralla on nykyään yhteensä 150 breikkauksen harrastajaa.



Ryhmän tavoitteena on parantaa hip hop -kulttuurin ymmärrystä ja tunnettuutta Etelä-Karjalassa entisestään muun muassa järjestämällä breikkaukseen liittyviä tapahtumia, työpajoja, kisareissuja ja esiintymisiä. Tänä kesänä seura järjesti myös breikkileirin Asinsaaren leirikeskuksessa.

Anssi Saviluoto Breikkaus kiinnostaa lapsia ja nuoria. Kuvassa etualalla Joni Koikkalainen breikkauksen sm-kisojen karsinnoissa viime syksynä.

On tavallista, että breakdancesta innostutaan hip hop -musiikkivideoiden myötä.

— Katsoin 11-vuotiaana Fintelligensin Stockholm-Helsinki-musavideon, jossa breikattiin. Ajattelin, että tuo on siistiä, Niko Toiviainen sanoo.



Vasta aikuisiällä breakdancen aloittanut Olju taas harrasti skeittausta ennen breikkaukseen tutustumista.

— Olen aina tykännyt tehdä temppuja. Skeittauksessa kontrolloidaan lautaa, mutta breikkauksessa kontrolloidaan pelkästään itseään. Siinä riittää opettelemista.



Lauri Markkasen akrobatiataidot taas juontavat juurensa eskariaikojen telinevoimisteluharrastukseen.

— Joskus 10-vuotiaana kävin breikkauksen tutustumistunnilla urheilutalolla, ja siitä se lähti. Viime vuosina olen innostunut lajista vaan enemmän, nyt 16-vuotias Markkanen sanoo.

Uudella videolla breikkaa Villimies

Breikkiryhmän repertuaariin kuuluvat myös dokumentit ja muut videot. Hämäläisen käsialaa on myös hiljattain sosiaalisessa mediassa hitiksi noussut video, jossa näyttää kuin marsalkka Gustaf Mannerheim breikkaisi. Ryhmä sai videosta valtavasti palautetta.

— Siitä tuli valtakunnallinen juttu, ja kaikki naapurit ja työkaverit ovat tulleet sanomaan siitä jotain. Ihmiset ovat pitäneet sitä hauskana juttuna, Hämäläinen sanoo.



Deep fake -tekniikan ansiosta näyttää siltä, että itse Mannerheim tanssisi, vaikka todellisuudessa tanssija on Koikkalainen, jonka kasvojen tilalle on laitettu Mannerheimin kasvot.

— Onneksi siitä ei voi tunnistaa minua, Koikkalainen hymähtää.



Ryhmän uudella videolla tanssii itse Villimies. Hämäläinen kuvasi ja leikkasi videon, ja Dimitri Lisitsyn kuvasi kakkoskamerassa. Videolla Villimiehen roolissa on Aleksi Esala.

— Ajattelin, että pitäisikö tätä breikkisaagaa viedä vielä pidemmälle historiaan. Lappeenrantaa perustaessa kuningatar Kristiina näki rannalla villin miehen ja keksi, että tämän paikan nimi on Villimiehenranta eli Villmanstrand. Niin aloimme pohtia, miten Villimies olisi tanssinut rannalla, ja miltä se näyttäisi, Hämäläinen kertoo.



Villimies-video valmistui vauhdikkaasti. Hämäläisen mukaan videon idea syntyi eräänä lauantaiaamuna. Puvun lainaus onnistui jo samana päivänä iltapäivällä, ja illalla video oli purkissa.

Street Culture Club järjestää Nuijamies breaks -breikkaustapahtuman kulttuuritila Nuijamiehessä 30. marraskuuta.