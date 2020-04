Jäähallilla tulipalo Lappeenrannassa – Paikalla on pelastuslaitoksen lisäksi poliisi ja satoja ihmettelijöitä

Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen suureen rakennuspaloon Lappeenrannan Kisakadulle lauantai-iltana.

Jäähallin sisällä on ensitietojen mukaan ollut tulipalo. Palanut kohde on sammutettu ja nyt käynnissä on tuuletus.

Paikalla olevan Etelä-Saimaan toimittajan mukaan

pelastuslaitoksen yksiköiden lisäksi paikalla on poliisi ja satoja ihmisiä. Autoja virtaa paikalle.

Paikalle lähetettiin 16 pelastuslaitoksen yksikköä.

Hälytys tuli kello 19.09.

