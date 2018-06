Löytyykö Etelä-Karjalan kesästä parempaa ajankohtaa juhannukselle kuin nykyinen? Onko kesässä sellaista viikonloppua, jolloin on varmasti lämmintä ja poutaa?

Säätilastoja tutkivan meteorologin mielestä juhannuksen siirtäminen on riskipeliä. Lappeenrannassa on lämpimintä heinäkuun puolivälissä, mutta kuivinta on alkukesästä.