Korona on tuonut omat haasteensa Imatran Inkeri -patsaan rahankeräykseen. Kokonaan prosessi ei kuitenkaan pysähtynyt ja teos on jo työn alla. Patsasvaihtoehtojen esittelyä somessa harkittiin, mutta ajatuksesta luovuttiin.

Jos kaikki menee nappiin, on edelleen mahdollista, että Imatran Inkeri -patsas saadaan paikalleen tulevana kesänä.

Näin kertoo Kanta-Imatra -seuran varapuheenjohtaja Pia Rantanen.

Seura on kerännyt rahaa patsasta varten ja tällä hetkellä keräystavoitteesta puuttuu Rantasen mukaan noin 5 000 euroa.

Aiemmin puhuttiin 60 000 euron suuruisesta keräystavoitteesta, mutta summa on täsmentynyt.

– Tavoite on reilu puolet tästä. Tarkkaa summaa ei kerrota julkisuuteen, sillä se on teoksen hinta, mikä on taiteilijan ja seuran välinen asia. Jos kasaan saamamme keräyssumma ylittää teoksen hinnan, kaikki raha käytetään luonnollisesti patsaaseen liittyviin asioihin, kuten julkistamistilaisuuden järjestämiseen.

Kanta-Imatra -seura haki kesällä poliisihallitukselta uuden keräysluvan entisen umpeuduttua.

– Uudessa keräysluvassa on hyvää se, että siinä ei ole mitään takarajaa. Se helpottaa työtämme.

Keräyslippaita on muun muassa Virkkukoukkusessa, Bio Vuoksessa ja Vuoksenniskan kirjakaupassa.

Korona ei pysäyttänyt hanketta kokonaan

Korona on tuonut patsashankkeeseen omat lisävaikeutensa, mutta projekti ei ole pysähtynyt täysin missään vaiheessa.

– Pikku hiljaa, pienistä puroista rahaa on virrannut. Seuran jäsenmaksun osalta teimme niin, että summa jätettiin avoimeksi, ja kukin sai laittaa itselleen sopivan summan patsashanketta varten.

Vaikka patsashankkeen tiimoilta on pidetty melko matalaa profiilia korona-aikana, Rantanen sai äskettäin ilahduttavan puhelun.

– Vuoksenlaakson teknillinen seura lähtee mukaan ja päättää summasta maanantain kokouksessaan. On ihanaa, että olemme pysyneet ihmisten mielissä, vaikka olemme olleet aika hiljaa.

Santeri Tynkkynen Riku Tuuha tekee Inkeri-patsaan. Teos on jo työn alla. Arkistokuva.

Patsas ilmentää vahvuutta, itsenäisyyttä ja voimaa

Inkerinaukion laitaan aikanaan sijoittuva patsas on työn alla. Sen toteuttaa taiteilija Riku Tuuha.

Tuuhan oli määrä esitellä kolme patsasvaihtoehtoa viime syyskuun Imatra-päivässä, mutta koko tapahtuma jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Yleisön palaute vaihtoehdoista jäi näin ollen saamatta.

– Nuorkauppakamari, Kanta-Imatra -seura ja Imatran Inkerit tekivät päätöksen siitä, mikä teos valitaan. Lopputulos oli kompromissi, emme olleet aivan yksimielisiä. Vaihtoehdot olivat hyvin erilaisia keskenään, Rantanen kertoo.

Patsasvaihtoehtojen esittelyä sosiaalisessa mediassa harkittiin Imatra-päivän peruunnuttua, mutta ajatuksesta luovuttiin.

– Taiteilija ei olisi päässyt samalla tavalla mukaan kuin livetilanteessa, ja sosiaalisessa mediassa keskustelu äityy helposti epäasialliseksi. Emme halunneet patsaalle negatiivista lähtöä jo etukäteen, sillä se tulee varmasti herättämään keskustelua myös pystyttämisen jälkeen, Rantanen ounastelee.

Millainen Imatran Inkeri -patsas sitten tulee olemaan?

– Kun ihmisiltä kysyy mielikuvaa Imatran Inkeristä, toistuvat termit vahvuus, itsenäisyys ja voima. Näitä patsaskin ilmentää.