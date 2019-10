”Ihmisten tarinat ovat ryhmän suola” — Facebookin Oli kerran Lappeenranta -ryhmä kasvoi nopeasti tuhansien historian ystävien kanavaksi, nyt ryhmän aktiiviset jäsenet kertovat mielipiteensä Osuuspankin talosta ja Marian aukiosta

Oli kerran Lappeenranta -Facebook-ryhmän jäsenet eivät ole koskaan tavanneet toisiaan isolla porukalla. Virtuaalista viestinvaihtoa sen sijaan on käyty tuhansien nettituttujen kesken. Vanhojen, Lappeenrantaan liittyvien kuvien ja tekstien jakamiseen tarkoitetussa Facebook-ryhmässä on jutun julkaisuhetkellä yli 7 300 jäsentä.

Nyt pieni osa ryhmän jäsenistä istuu saman pöydän ääressä. Ryhmän yhtinä ylläpitäjinä toimivat Raisa Pesonen ja Jorma Pyysalo sekä aktiivinen jäsen Liisa Lavonen ovat syntyperäisiä lappeenrantalaisia.

— Mukava tavata näin kasvokkainkin, Pyysalo heittää.

Facebook-ryhmä kasvoi rytinällä. Ryhmä perustettiin vuonna 2013, ja ensimmäisen parin kuukauden aikana siihen oli liittynyt parituhatta ihmistä. Ryhmä sai paljon jäseniä Lappeenrannan entisten citynseisojien Facebook-ryhmästä, jossa lappeenrantalaiset jakoivat vanhoja kuvia ja tarinoita sekä tykkäsivät niistä.

— Itse löysin vanhoja kuvia äitini arkistosta. Hän rakasti Lappeenrantaa ja kävi hakemassa hänelle tärkeitä kuvia museosta, Pesonen kertoo.



Myös Lavosen arkistoissa odottaa monenlaisia kuva-aarteita ryhmään jaettavaksi.

— Minulla on paljon vanhoja valokuvia. On tarkoitus, että sitten kun ikäännyn, aion syventyä niihin paremmin, sanoo 87-vuotias Lavonen ja saa muut nauramaan.



Materiaalia ryhmässä on jo valtavasti. Sinne on jaettu tuhansia kuvia, ja eri aiheille on satoja albumeja. Perimätietoa ja tarinoita jaetaan päivittäin.

— Ihmisten muistot ja tarinat kuvien takana ovat ryhmän suola, Pesonen sanoo.

Kotikaupungin nostalgia viehättää

Albin Aaltonen Lappeenrannan Valtakadun ja Kirkkokadun risteystä 1950-luvulla. Tämäkin kuva herätti keskustelua Oli kerran Lappeenranta -ryhmässä.

Oli kerran Lappeenranta -ryhmän ja muiden historiaa vaalivien someyhteisöjen suosio osoittaa, että nostalgia puree. Lappeenrantalaisryhmän suosituimmat julkaisut liittyvät usein kaupungin tunnetuimpiin maamerkkeihin ja keskustan alueeseen. Vanhat kuvat esimerkiksi Valtakadusta ja City-korttelista ovat kestosuosikkeja.

— Jos hiljattain puretusta talosta jaetaan kuva, siitä tulee yleensä suosittu, Pesonen sanoo.



Tulenarkoja aiheita ryhmässä ei ole, ja ylläpitäjien mukaan keskustelu pysyy hyvähenkisenä. Mitään vinoilua ei näy, Pyysalo sanoo. Jäsenet arvelevat, että keskustelijoiden yhteinen tärkeä aihe pitää keskustelun siistinä.

— Keskusteluissamme ei myöskään puhuta tämän päivän polttavista asioista. Se varmaan rauhoittaa, Pyysalo pohtii.

Kai Skyttä Lapsuusvuotensa Lappeenrannan keskustassa elänyt Raisa Pesonen asuu nykyään Skinnarilassa, yliopiston tuntumassa. Liisa Lavonen muutti vuonna 2013 takaisin kotikaupunkiinsa Lappeenrantaan vuosikymmenten jälkeen. Harapaisen alueella syntynyt Jorma Pyysalo kiersi kotikaupungistaan monta kolkkaa työskenneltyään vuosikymmeniä posteljoonina.

Lappeenrannan nykyiseen katukuvaan Pesonen, Pyysalo ja Lavonen ovat melko tyytyväisiä, mutta pieniä moitteitakin he antavat:

— Marian aukiolla Osuuspankin talo pistää kyllä kovasti silmään. Korkealla mäellä on vielä korkeampi rakennuksen tötterö. Se näyttää pahalta, Lavonen sanoo.

Lavonen kuitenkin korostaa, että kaupungissa on paljon kauniita rakennuksia. Erityisesti Pallon vanha alue on hänen mieleensä.



Pesonen ajattelee, että paljon kritiikkiä saaneelle Marian aukiolle pitää antaa aikaa. Hän uskoo, että se löytää vielä käyttötarkoituksensa.

— Pitäisi muistaa, että kun kaupunkia kehitetään, sitä ei voi tehdä kerralla. Emme voi tietää, miltä esimerkiksi Marian aukion ympäristö näyttää myöhemmin, Pyysalo toteaa.



Pesonen toivoo, että lappeenrantalaisia kuunnellaan kaupunkikuvaa kehittäessä, koska he tietävät parhaiten, miten kotikaupungista saa viihtyisän. Näin on hänen mielestään tehtykin, esimerkiksi keskustan kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

— Kaupunki saa muuttua. Kaikkea vanhaa ei voi säästää, mutta niin sanottujen arvorakennusten pitää mahtua kaupunkikuvaan. Kaupunki ei voi olla röttelöitä täysi, sillä siisti yleisilme ja arkkitehtonisesti kaunis kaupunki miellyttävät monen silmää. Ehkä vau-arkkitehtuuriakin voisi harkita.