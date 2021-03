Teini-ikäinen poika on tuomittu sakkorangaistukseen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä pahoinpitelystä.

Tekohetkellä 15-vuotias poika ajoi henkilöautolla poliisia karkuun Lappeenrannassa viime vuoden toukokuussa. Pojan kuljettaman auton nopeudeksi mitattiin Kuutostiellä 180 kilometriä tunnissa ja pienemmällä tiellä 120 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitukset olivat 100 kilometriä tunnissa ja 50 kilometriä tunnissa.

Pojalla ei ollut ajo-oikeutta. Auton kyydissä oli kuljettajan lisäksi kaksi matkustajaa.

Pahoinpitely tapahtui muutamaa päivää myöhemmin nuorille tarkoitetussa laitoksessa.

Poika työnsi naisen seinää vasten kurkusta painamalla.

Poika tunnusti syyllistyneensä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.

Hän kiisti työntäneensä naista kurkusta seinää vasten. Hän sanoi tönäisseensä naista kauemmaksi, koska nainen oli hyökännyt häntä kohti. Pojan mielestä kysymys oli hätävarjelusta.

Nainen ei kuvitellut pojan käyvän kimppuunsa

Nainen kertoi, että poika oli mennyt ulko-ovelle, vaikka hänellä ei ollut lupaa poistua tiloista ilman ohjaajaa tai omaista.

Nainen oli huikannut pojalle, ettei tämä saisi poistua. Sen jälkeen hän oli saanut pojan kiinni ulkona. Poika oli uhitellut, kun nainen käski hänet takaisin sisälle.

Sitten poika oli sanonut polttavansa savukkeen sisällä. Nainen oli sanonut, ettei sisällä saa polttaa ja pyysi antamaan savukkeen pois. Sen jälkeen poika oli työntänyt naista kurkusta kohti seinää.

Nainen painoi hälytysnappia. Nainen kertoi toimineensa tilanteessa annetun ohjeistuksen mukaan. Nainen on kyseisessä paikassa töissä, eikä halua asiakkaina oleville nuorille pahaa. Nainen ei ollut kuvitellut, että poika kävisi hänen kimppuunsa.

Oikeus: Väkivaltaa kohdistettu kurkun alueelle

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mukaan naisen kertoma ja valvontakameratallenne tukevat käsitystä, että työnnön voimakkuus on ollut kova. Pojan teko on aiheuttanut naiselle kipua ja särkyä, mikä pojan on korvattava.

Oikeudelle ei ole syntynyt minkäänlaista aihetta epäillä, että pojalla olisi ollut perusteltu syy tuntea olonsa tilanteessa uhatuksi. Kyse ei ole hätävarjelutilanteesta. Koska väkivaltaa on kohdistettu kurkun alueella, tekoa ei voi pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2005 syntyneen pojan 80 päiväsakkoon. Hänen tuloillaan maksettavaa tulee 480 euroa.

Lisäksi pojan on maksettava pahoinpitelemälleen naiselle 100 euroa kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta sekä valtiolle todistelukustannuksia.

Tuomio on lainvoimainen. Siitä ei siis voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.