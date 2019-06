Yli 600 opiskelijaa pänttää kesällä lähisuhdeväkivaltaa verkossa — Aihe kiinnostaa sen ajankohtaisuuden takia

Saimaan ammattikorkeakoulussa verkko-opetuksen kehittämiseen on satsattu aiempaa enemmän. Tänä kesänä verkko-opintoihin on ilmoittautunut yli 4 000 opiskelijaa eri puolilta Suomea.

Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskelu jatkuu myös kesälomalla. Vaikka lähiopetus on kesätauolla ja opettajat pääosin jo kesälomalla, ovat kesäkauden verkkokurssit täydessä vauhdissa.

Saimaan ammattikorkeakoulun digipedagogiikan lehtori Minna Koponen kertoo, että kesäkursseille ilmoittautuneita on nyt ennätysmäärä, noin 4 000. Suosituin kesäverkkokurssi on sosiaali- ja terveysalan Lähisuhdeväkivalta-kurssi, jonne on ilmoittautunut noin 600 opiskelijaa.

Saimaan ammattikorkeakoulussa on kesäverkkokursseja ollut jo vuosia, mutta nyt oppilaitos on täydellä teholla mukana suomalaisten ammattikorkeakoulujen Campusonline-verkkokurssiportaalissa. Siellä on kootusti listattu verkkokurssit, joihin voivat osallistua kaikki kotimaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja useisiin myös avoimen korkeakoulun opiskelijat.

Lähisuhdeväkivaltaa, digimarkkinointia, mediaosaamista...

Saimaan ammattikorkeakoulu järjestää itse tänä kesänä 17 eri verkkokurssia. Koposen mukaan niiden laajuus on 2—5 opintopistettä. Lähisuhdeväkivallan lisäksi suosituimpia ovat digimarkkinointi-, mediaosaamis- ja management-kurssit.

Lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja sen puheeksi ottamiseen kouluttavan kurssin suosion syynä on aiheen ajankohtaisuus.

— Nykyään kansallisen tason suosituksissa on tunnistaa lähisuhdeväkivalta kaikissa sote-palveluissa, kurssin toinen opettaja, Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori Ulla Vehviläinen kertoo.

Aihe on Vehviläisen mukaan myös sopiva verkko-opiskeluun. Siinä hyödynnetään digitaalista oppimisympäristöä ja osallistujat suorittavat sen omaan tahtiinsa. Vehviläinen on itse terveydenhoitotyön lehtori, ja hän on suunnitellut kurssin yhdessä sosiaalialan lehtorin Ulla Huhtalan kanssa, joten näkökulma on monipuolinen.

Opettajat ovat olleet meillä innostuneita verkkokokonaisuuksien laadinnasta. — Minna Koponen

Vehviläinen sanoo, että kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista vähän alle 200 on Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoita, loput ovat muiden ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita tai avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Kai Skyttä Saimaan ammattikorkeakoulun kampus on hiljentynyt kesäksi, mutta moni jatkaa kesällä opintoja verkkokursseilla.

Verkko-opetus jatkaa kasvuaan, myös laatua kehitettävä

Koposen mukaan verkko-opiskelu ja verkkokurssien tarjonta kasvaa jatkossa. Tämä edellyttää myös verkko-opetuksen laadun kehittämistä. Yhä useampi opiskelija kerää itselleen oman oppimiskokonaisuutensa eri oppilaitosten tarjonnasta koti- ja ulkomailta.

— Opettajat ovat olleet meillä innostuneita verkkokokonaisuuksien laadinnasta. Tähän on annettu myös resursseja, eli aikaa muulta työltä verkkokurssien toteutukseen ja kurssisuoritusten arviointiin.

Saimaan ammattikorkeakoulussa on kesällä opiskelijoita varten henkilökuntaa auttamassa teknisissä pulmissa, mutta opettajien kesälomaa verkkokurssit eivät nipistä.