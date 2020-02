Joutsenolaiselle tontille säilöttiin 11 000 tonnia betoni- ja tiilijätettä, yrittäjiä syytetään ympäristön turmelemisesta

Syytettynä on kolme henkilöä. Heistä kahta syytetään myös törkeästä veropetoksesta. Syytteen mukaan he välttivät noin 36 000 euron verran jäteveroa, kun jätteitä ei kierrätetty asianmukaisesti.

Kolmelle henkilölle luettiin tiistaina syytteet ympäristön turmelemisesta Joutsenossa vuosina 2004–2014. Syytetyistä kaksi sai myös syytteen törkeästä veropetoksesta, joka tapahtui elokuun 2013 ja marraskuun 2014 välisenä aikana.

Kyse on Joutsenon maaseudulla sijaitsevasta tontista, jolle on tuotu rakennusjätettä. Tontilla on toiminut kolme yritystä. Niistä kaksi on mennyt konkurssiin.

Syyttäjän mukaan tontille on dumpattu jätettä. Yrityksillä on ollut lupa betonijätteen ja kantojen vastaanottamiseen, mutta ei jätteen säilömiseen pysyvästi tontilla. Jätettä ei kuitenkaan toimitettu tontilta eteenpäin hyötykäyttöön. Yritykset eivät myöskään ole toimittaneet tietoja ja raportteja alueelle tuodusta jätteestä, niin kuin niiden olisi pitänyt.

Syyttäjän mukaan tontille on dumpattu yli 11 000 tonnia betoni- ja tiilijätettä kymmenen vuoden aikana. Lisäksi sinne kuljetettiin yhteensä 780 tonnia purkupuuta.

Veropetoksessa kyse on jäteveron maksamatta jättämisestä. Syytetyt ovat välttäneet 35 800 euroa jäteveroa, kun ovat säilöneet tontille jätettä.

Syytetyt kiistivät syytteet ja sanoivat, että eivät ole saaneet mitään hyötyä toiminnasta. He vetosivat muun muassa siihen, että viranomaisten ohjeistus on ollut epäselvää. Syytetyt pitivät myös esitettyjä arvioita jätteiden määristä korkeina.

Syyttäjä vaatii yhdelle syytetylle 6–8 kuukauden mittaista ehdotonta vankeusrangaistusta, tai sen sijaan yhdyskuntapalvelurangaistusta tai valvontarangaistusta. Toisen syytetty pitäisi syyttäjän mukaan tuomita 4–6 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kolmannelle syytetylle syyttäjä vaatii 50–80 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta.