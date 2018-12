Eteläkarjalaiset osuuspankit pohtivat yhdistymistä.

Etelä-Karjalan osuuspankki sekä itsenäiset Luumäen, Savitaipaleen, Parikkalan ja Simpeleen osuuspankit käynnistävät selvitystyön mahdollisesta yhdistymisestä.

Tarkoituksena on selvittää maakunnallisen osuuspankin tarpeellisuus ja hyödyt. Selvitystyö voi myöhemmin johtaa kaikkien pankkien yhdistymiseen. Ainoana maakunnan osuuspankkina Lemin osuuspankki jää selvityksen ulkopuolelle.

Yhdistymisestä on keskusteltu Etelä-Karjalassa aikaisemminkin, mutta yhteistä selvitystä ei ole aiemmin tehty.

Finanssimaailman muutos taustalla

Yhdistymisselvityksen taustalla ovat pankkimaailman muutokset.

Asiakkaiden käyttäytyminen ja palvelutarpeet ovat muuttuneet. Myös pankkeihin kohdistuva sääntely on muuttunut ja kiristynyt. Lisäksi koko finanssiala on uudenlaisessa kilpailutilanteessa, kun perinteisen pankkitoiminnan rinnalle on tullut useita erilaisia palveluita.

— Selvityksen tarkoituksena on tutkia parhaat vaihtoehdot asiakkaiden palvelutarpeiden tyydyttämiseksi pitkällä aikavälillä. Yksittäisen pankin kohdalla tämä on hallituksen vuosittaista ja jatkuvaa strategiatyötä. Olemme päättäneet, että strategiatyön tehostamiseksi teemme selvitykset yhdessä, sanoo Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns.

Aikataulua selvitykselle ei ole laadittu. Selvitystyö on pankeille vapaaehtoinen prosessi ja yksittäinen pankki voi halutessaan luopua siitä.

Selvitystyön ylivoimaisesti suurimmalla pankilla eli Ekopilla on konttorit Lappeenrannassa ja Imatralla sekä palvelupisteet Joutsenossa ja Ruokolahdella.

Vuonna 2016 pankilla Ekopilla oli 110-vuotisjuhlat. Pankin juuret ovat Rautjärvelle vuonna 1906 perustetussa Purnujärven Osuuskassassa.

Ekop on viime vuosina raknetanut uudet konttorit Lappeenrantaan ja Imatralle.