Varhaiskasvatuspäälliköksi valittiin Sari Kokkonen, joka siirtyy Ruokolahdelle Parikkalan kunnan varhaiskasvatuspäällikön paikalta.

Virkaan avattiin haku tammikuussa ja siihen hakivat Niina Aatsinki, Maria Haapiainen, Minna Helle, Sari Kokkonen, Susanna Kupias ja Noora Liirus. Helmikuussa järjestettyyn haastatteluun kutsuttiin Kokkonen, Kupias ja Liirus, joista Kokkonen valittiin.

Saiko toimialajohtaja avata hakemukset?

Tiistaina pidetyssä hyvinvointipalvelujen lautakunnan kokouksessa käsiteltiin oikaisuvaatimusta, jonka Minna Helle oli jättänyt. Helle haki oikaisua muotovirheen perusteella. Helle koki hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Eija Markkasen ylittäneen päätösvaltansa avatessaan ja käsitellessään lautakunnalle osoitetut hakemukset.

— Kyseessä ei siis ollut viranhaltijan hallintopäätös vaan päätös virkasuhteeseen ottamisesta oli annettu hyvinvointipalvelujen lautakunnan tehtäväksi. Täten haastatteluryhmä olisi pitänyt olla lautakunnan asettama. Samoin lautakunnan olisi pitänyt saada itse valita haastatteluun kutsutut, Helle kirjoitti oikaisuvaatimuksessaan.

Hakijat haastatteli ryhmä, johon kuului Markkasen lisäksi hyvinvointipalveluiden lautakunnanpuheenjohtaja Mirja Henttonen, nykyinen varhaiskasvatuspäällikkö Marja Vesala ja päivähoidonohjaaja Sirpa Kupiainen.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että lain mukaan haastatteluryhmään olisi pitänyt kutsua haastatteluihin mukaan myös kunnanhallituksen edustaja.

Esittelijä vastaa valmistelusta

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan vastineessa todetaan, että Markkanen on hyvinvointipalveluiden lautakunnan asioiden esittelijä, joka vastaa usein myös niiden valmistelusta. Valmisteluun kuuluu hakijoiden hakemusasiakirjoihin perehtyminen. Lautakunta ei osallistu päätöksenteon valmisteluun vaan toimii päätöksentekijänä. Vastineen mukaan oikaisuvaatimus kirjekuorien avaamiseen perustuen on perusteeton.

Haastatteluryhmän kokoonpanosta todetaan, että kunnanhallituksen edustajan osallistumisesta haastatteluun ei ole tehty kunnanhallituksessa päätöksiä, vaan kokouksen yleiskeskustelunyhteydessä on todettu, että hallituksen edustaja voi tarvittaessa osallistua haastatteluun.

Minna Mäkinen Hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Eija Markkanen avasi työpaikkaa hakeneiden hakemukset ja se poiki oikaisuvaatimuksen.

Valituksessa todetaan myös, että virkaa hakeneista olisi pitänyt tehdä yhteenveto, joka toimii valintapäätöksen perusteena. Yhteenveto tehtiin vain haastatteluun kutsutuista. Lautakunnan vastineen mukaan sille on toimitettu kaikkien hakijoiden hakemukset nähtäväksi ennen päätöksentekoa ja kaikkia hakijoita on vertailtu keskenään hakuprosessissa. Yhteenveto on tehty haastateltavista, mutta sitä ei ole käytetty valinnan perusteena.

Tiistain pöytäkirjasta selviää, että oikaisuvaatimuksen hylkääminen hyväksyttiin perusteettomana.

Sari Kokkonen aloittaa uudessa virassaan 1. toukokuuta. Nykyinen päällikkö Marja Vesala siirtyy Ruokolahden kunnalla muihin tehtäviin.

Juttua muokattu 10.4. kello 13.40: Otsikossa luki virheellisesti oikaisupäätös, vaikka kyse oli oikaisupyynnöstä.