Puskutraktori ilmestyy pian entisen seurakuntakeskuksen tontille Koulukatu 10:ssä ja Lappeen kirkkoon hankintaan uudet urut

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on onnistunut vakauttamaan taloutensa. Nykyinen väestökehitys herättää kuitenkin huolta tulevaisuudesta

Lappeenrannan seurakuntayhtymän ensi vuotta leimaa rakennustyömaa Koulukatu 10:ssä. Toiveissa on, että alkuvuodesta puskutraktorit pääsevät purkamaan entistä seurakuntakeskusta. Syksyn tullen tontille pitäisi alkaa kohota uusi liike- ja asuinrakennus.

Ensi vuoden talousarvioon on varattu reilut puoli miljoonaa euroa kiinteistön purkukustannuksiin.

Tulevista investoinneista isoimman siivun leikkaavat Lappeen kirkon uudet pääurut.

Niiden hintalappu on noin 740 000 euroa ja niitä varten on kerrytetty varoja.

Kai Skyttä Osa urkupilleistä on peräisin 1800-luvulta.

Lisäksi suunnitelmissa on muun muassa rakennuttaa huoltorakennus Joutsenon hautausmaalle ja uusia kalustus Lappeenrannan kirkon saliin.

Talousjohtaja Kari Virtanen esittelee talousarvion seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle keskiviikkona.

Rahanrei'istä huolimatta Virtanen on suhteellisen levollinen, sillä parina viime vuotena talous on onnistuttu vakauttamaan ja saatu tappiot kuriin.

– Tältä vuodelta kertyy kirkollisverotuloa noin 11,7 miljoonaa euroa, ja taso on yllättävän hyvä. Lisäksi koronaviruksen rajoitusten takia on tullut säästöä toimintamenoihin. Muun muassa sijaisten tarve on ollut vähäisempää.

Kai Skyttä Lappeenrannan seurakuntayhtymä on luopunut parin viime vuoden aikana lukuisista pientaloista tontteineen muun muassa Lapveden ja Parkkarilan alueelta, kun vuokralainen on halunnut lunastaa ne itselleen. Osa pientalojen vuokralaisista on halunnut uusia vuokrasopimuksensa, mikä myös käy päinsä.

Pientalotontteja myydään ja vuokrataan

Kiinteän omaisuuden myynnissä seurakuntayhtymä joutuu kuitenkin vetämään henkeä Kaislarannan tonttikauppojen jälkeen. Samoihin summiin ei ylletä.

Suuria odotuksia on Koulukadun noin 11 miljoonan euron hintaiselle uudisrakennukselle. Mahdolliset tuotot on etukäteen haarukoitu, joskin ne todentuvat vasta, kun rakennus ehtii valmiiksi.

Piiluvan alueen osakaavoitusta on aloiteltu ja sen valmistuminen kestänee vähintään viitisen vuotta.

Edelleen elää tilanne vanhempien pientalotonttien myynnissä ja vuokraamisessa keskustan liepeiltä. Monet asukkaat haluavat kohonneiden vuokrien takia lunastaa vuokratontin itselleen.

Vastaavasti tulevana vuonna pientalotonteista syntynee yli 30 jatkettua vuokrasopimusta.

– Rahoitusylijäämät ja omaisuuden myyminen antavat liikkumavaran, jonka turvin voidaan toteuttaa suunniteltuja Koulukadun kaltaisia hankkeita.

Ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy

Seurakuntalaisten määrä jatkaa tasaista laskuaan, mikä varjostaa tulevaisuutta ja pakottaa varpailleen talouden ratkaisuissa. Marraskuun lopussa kirjoilla oli 51 909 jäsentä.

– Määrä on vähentynyt noin tuhannella vuosittain. Pääosin miinusmerkkiä selittää se, että ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy.

Veroprosentin viimevuotinen korotus 1,45:een ei näytä kiihdyttäneen eroamista kirkosta. Saman prosentin mukaan kirkollisveroa peritään myös ensi vuonna.

Talousjohtaja Kari Virtanen huomauttaa, että tulevaisuuden talousnäkymät olisivat hieman valoisammat, jos niihin voitaisiin varautua yhden seurakunnan organisaatiolla, eikä seurakuntayhtymän.

Organisaatiomuutos saattaa värittää tulevan vuoden keskustelua ja päätöksentekoa.

Henkilöstökuluja on budjetoitu reilut seitsemän miljoonaa euroa. Summa on ollut viime vuosina aleneva, sillä kaikkia virkoja ja toimia ei ole täytetty eläkkeelle jäämisten jälkeen.

Virtanen sanoo pohtivansa, miten vastedes onnistutaan sopeuttamaan henkilöstön määrä ja toiminta vastaamaan toisiaan.

– Seuraavien mahdollisten vähennysten pitäisi kohdistua hengelliseen työhön.

Hautapaikkojen hinnat ennallaan

Lappeenrannan seurakuntayhtymä esittää, että hautapaikka- ja toimenpidehinnastoon ei tehdä korotuksia ensi vuodelle. Perusteena on, että täkäläiset hinnat olivat kauttaaltaan korkeampia kuin lähimmissä seurakunnissa rovastikunnallisen tason hintavertailussa.

Uusi hautahoitomalli otetaan käyttöön vuoden alusta ja hautakukkien valinta siirtyy hautaustoimelle. Lähtökohtana on säilyttää myös kukkavalinnoissa viimevuotinen hintataso.