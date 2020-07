Matkailuautojen ja niiden pysäköinti on herättänyt keskustelua kuluvana kesänä. Linnoituksen vallien kupeessa Pallonlahden puolella sijaitseva alue säilyy jatkossakin parkkina pysähtymistä varten.

Lappeenrannan Linnoituksen vallien juuressa olevaan matkailuajoneuvojen parkkialueelle ladotut kivenjärkäleet herättivät ihmetystä pari viikkoa sitten. Sittemmin kaupungilta kerrottiin, ettei kyseessä ole virallinen matkailuajoneuvojen alue, ja että siitä kertovat liikennemerkit oli käyty poistamassa alueen viereltä.

Nyt Pallonlahden parkkialueen kupeessa seisoo jälleen liikennemerkki, joka kielii matkailuajoneuvojen alueesta.

Lappeenrannan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi kertoo, että merkki ehti olla poissa alueelta reilun viikon verran, kunnes se palautettiin viime viikolla entiselle paikalleen. Aiempien kahden merkin sijaan nyt alueella on matkailuautojen parkista kertova merkki vain toisella kahdesta sisäänajoväylästä.

Leimin mukaan Rapasaaren rakennustyö ei tarvitse enää yhtä paljon tilaa kuin aiemmin, kun parkkialueelle kasattuja kivenmurikoita aletaan pian siirtää alueelta pois.

– Ajateltiin, että kun ihmiset siihen kuitenkin haluavat pysäköidä ja se on mahdollista, niin annetaan sen myöskin olla laillista.

Lappeenrannan kaupungin matkailujohtaja Mirka Rahman kertoo, että liikennemerkki tullaan todennäköisesti pitämään alueella.

– Asiaan on tarkoitus palata uudelleen elokuussa. Matkailun näkökulmasta me huomioimme kaikki matkailijat parhaamme mukaan, ja ensisijaisesti ohjataamme yritysten palveluihin. Tämä parkkihan ei ole yöpymistä, vaan pysähtymistä varten.

Tatu Helle Alue oli Rapasaaren työmaalle menevien kivenjärkäleiden säilytyspaikka vielä pari viikkoa sitten. Arkistokuva.

Karavaanareiden käytännöissä uusia trendejä

Kaupungin matkailussa on kuitenkin havaittu uusi ilmiö.

– Nyt näyttää et on tapahtumassa muutos matka-autoissa, että ihmiset ostavat yhä hienompia, modernimpia autoja, hakeutuvat keskustoihin, Rahman toteaa.

Kaupungin keskustaan on toivottu lyhytaikaiseen yöpymiseen tarkoitettua aluetta. Tähän tarpeeseen vastatakseen kaupunki on pohtinut erilaisten vaihtoehtojen mahdollisuuksia. Yhtenä niistä Rahmankin nostaa esiin keskustaan sijoitettavat paikat, joissa esimerkiksi peseytyminen, tankkaaminen ja roskien jättäminen olisi mahdollista. Vastaavanlaista järjestelyä on tarjottu muun muassa veneilijöille jo aiemmin. Tämä voisi mahdollistaa karavaananreiden sijoittumisen keskustan alueelle nykyistä paremmin.

– Kyllä me haluamme heidän pysähtyvän Satamaan ja käyvän siellä ravintoloissa ja risteilyillä, mutta me emme halua heidän leiriytyvän siellä.

Rahmanin mukaan kaupungin matkailulla on tahtotila löytää asiaan lisäratkaisuja, sillä ilmiössä on havaittavissa uusia trendejä. Kaupungin toimintaa rajoittaa kuitenkin Huhtiniemi Campingin kanssa voimassa oleva pitkäkestoinen sopimus.

– Sinnehän me haluammekin matkailijat ohjata.

Rahmanin mukaan Pallonlahdella sijaitseva parkkialue tullaan jatkossakin säilyttämään pysähdyspaikkana.