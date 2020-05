Rippikoulut järjestetään Lappeenrannan seurakunnassa tänä kesänä päiväleireinä koronaviruspandemian vuoksi.

– Emme pysty toteuttamaan leirimuotoisia rippikouluja. Yöpymistä ei voida toteuttaa turvallisuusohjeiden mukaan, eli että saataisiin turvavälit ja väljyydet ja muut huomioitua, Lappeenrannan seurakunnan nuoriso-ohjaaja Marjo Hänninen sanoo.

Rippikoulut pidetään Lappeenrannan kirkossa. Leirinomaisuutta tuovat esimerkiksi retket, makkaranpaistot ja iltaohjelmat.

– Mahdollisesti viikonloppuisin, kun kirkossa on toimituksia, olemme esimerkiksi Piiluvan leirikeskuksessa. Siellä vietetään päivää.

Päivärippikouluja on kuusi. Yhdessä rippikoulussa on keskimäärin 25 rippikoululaista. Osallistujat jaetaan kahteen opetusryhmään, Hänninen kertoo.

Rippikoulun käytössä on kirkkosali, alasali sekä kirkon vallit.

Rippikoulut pidetään ajankohtina, jolloin rippileirit piti järjestää.

– Muutamia päiviä on ehkä jouduttu siirtämään taakse tai eteen päin. Pääsääntöisesti rippikoulu on samalla paikalla kuin leirit olisivat olleet.

Lappeenrannan seurakunta lähetti maanantaina sähköpostia huoltajille rippikoulujen järjestämisestä.

Kevään aikana nuoret ovat osallistuneet jumalanpalveluksiin etänä ja esimerkiksi Instagramissa on pidetty nuorten iltoja.

– Odotamme innolla, että pääsemme näkemään nuoret ja keskustelemaan asioista.

Eklu päätti leirin perumisesta maaliskuussa

Koronaviruksen vuoksi monia kesäleirejä on peruttu. Leirejä ovat peruneet ainakin Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu (Eklu), SaiPa ja Joutsenon opisto.

– Me tiedotimme jo maaliskuun puolella omissa kanavissamme, että kesäleiri pitää perua. Valmistelut tehdään kuukausia ennen leiriä ja tässä vaiheessa olisi jo ilmoittautumisetkin melkein jo kerätty, Eklussa lasten ja nuorten liikuntaleireistä vastaava Lasse Heiskanen sanoo.

Eklu on pitänyt kesällä yhden leirin, joka on jaettu sisällöllisesti eri leireiksi. Leirille on osallistunut 300 6–14-vuotiasta lasta.

Leirin peruuntuminen harmittaa niin lasten, vapaaehtoisten ohjaajien, seurojen sekä Eklun yhteistyökumppaneiden puolesta, Heiskanen toteaa.

Heli Blåfield Arkistokuva perinteiseltä Eklun kesäleiriltä Imatralta. Tältä kesältä leirit peruttiin jo maaliskuussa.

Yksi käsityökurssi pidetään

Taito Etelä-Suomi on perunut toisen suunnitelluista käsityökursseistaan. Kesäkuussa järjestetään nelipäiväinen käsityökurssi noin kymmenelle kouluikäiselle Tasihinin talossa Lappeenrannan Kauppakadulla.

– Lapset ottavat eväät mukaan. Toimitaan turvaetäisyyksillä ja käsihygieniaa noudattaen, kursseista vastaava Marja Koskimäki Taito Etelä-Suomesta kertoo.

Kurssille otetaan 8–10 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Koskimäki sanoo, että vaikka yli kymmenen henkilön kokoontumiskielto päättyykin kesäkuun alussa, järjestäjät ovat suunnitelleet osallistujamäärän tilojen mukaan.

– Meidän tilat riittävät sellaiseen. Normaalisti 12 on ollut maksimi, mutta nyt siihen määrään ei nyt lähdetä.

Kurssin tarkka sisältä määritellään vasta sitten, kun tiedetään, minkä ikäisiä lapsia kurssille tulee.

– Käsillä tekeminen on päätarkoitus. Tulee useita tekniikoita, pieniä ja isoja töitä, Koskimäki toteaa.

Luumäellä ja Parikkalassa lasten käsityökurssit pidetään 23.–25. kesäkuuta.

Elokuussa lasten kesäyliopisto

Etelä-Karjalan kesäyliopisto suunnittelee alustavasti pitävänsä lasten kesäyliopiston ennen koulujen alkua elokuussa.

– Seuraamme tilannetta, kesäkuun alussa tiedotamme, jos tilanne näyttää siinä kohtaa hyvältä, rehtori Mari Smolander kertoo.

Jos koronatilanne antaa myöden, lasten kesäyliopisto pidetään 3.–7. elokuuta Lappeenrannassa ja Imatralla. Lasten kesäyliopistossa on ollut keskimäärin 40–50 osallistujaa vuosittain.

– Lasten kesäyliopistossa osallistujat on jaettu pieniin, noin kymmenen henkilön ryhmiin. Me voimme tätä määrää tarvittaessa pienentää, Smolander sanoo.