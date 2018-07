Uusia taksilupia myönnettiin Lappeenrantaan, Imatralle ja Parikkalaan

Trafi on koonnut ensimmäiset tilastot uuden taksilain jälkeen myönnetyistä toimiluvista. Luvut kertovat, että myös Etelä-Karjalaan on tullut heinäkuun aikana uusia toimijoita.

Trafi myöntää erikseen yrityskohtaisia taksiliikennelupia ja kuljettajakohtaisia taksinkuljettajien ajolupia. Osastopäällikkö Kimmo Pylväs Trafista kertoo, että tiistaihin mennessä taksiliikennelupia oli myönnetty Lappeenrantaan viisi, Imatralle yksi ja Parikkalaan yksi.

Pylväs selittää, että nämä ovat taksiyritysten saamia lupia, eikä niiden lukumäärä kerro kuntaan tulleiden uusien taksien määrää. Yhdellä yrityksellä voi olla useita autoja. On myös periaatteessa mahdollista, että lappeenrantalainen taksiyritys toimii jossain muualla.

Kuljettajakohtaisista ajoluvista ei ole saatavilla kuntakohtaisia lukuja.

Heinäkuun alussa voimaan tullut taksilaki helpotti taksiyrittäjäksi ryhtymistä.