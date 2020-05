Hyvän mielen jutut: Vuosia tyhjän panttina seisoneet rampit vihdoin hyötykäyttöön Kuutostiellä? ELY muutti mieltään, ja Saimaan kanavalle voidaan rakentaa suora yhteys

Matkailuväki tervehtii ilolla, jos Saimaan kanavalle pääsy helpottuu. Saimaan kanava herättää kiinnostusta ja tunnetaan yleisesti, mutta sinne meneminen koetaan nykyisellään hankalaksi. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 30.9.2019.

Julkaisemme vapun aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Koronaepidemian vuoksi Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Juttu Itäisen kanavatien rampeista on julkaistu aiemmin Etelä-Saimaassa 30.9.2019.

Kuutostiellä on kaksi työtöntä ramppia. Ne eivät johda mihinkään. Rampit ovat olleet vuosia tyhjän panttina, sillä kaavailtua Saimaan kanavan matkailupuistoa ei syntynyt Kuutostien ja Itäisen Kanavatien kainaloon.

Rampit voidaan nyt ottaa hyötykäyttöön rakentamalla niiden kautta suora yhteys Kuutostieltä Saimaan kanavalle.

Kulkuyhteyden laajentaminen ja kanava-alueen jatkokehittäminen ovat tarpeen. — Hannu Moilanen

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ympäristökeskuksen (ELY) kanta avaamiseen oli aiemmin kielteinen, mutta ELY:n kanta on muuttunut myönteiseksi. Suora yhteys vaatii noin 250 metriä uutta tietä.

Mika Strandén Kuutostieltä ei vielä pääse suorinta tietä Saimaan kanavalle, mutta lähivuosina tilanne voi muuttua. Pääsy kanavan matkailuramppiin on kielletty.

Kuutostietä levennettiin nelikaistaiseksi 2010-luvun alussa. Vähäistä myöhemmin Saimaan kanavasillan Imatran-puoleiseen rinteeseen rakennettiin paraativäylä tulevaan Saimaan kanavan matkailupuistoon. Matkailupuistoa ei tullut. Rampit jäivät.

Projektipäällikkö Hannu Moilanen Kaakkois-Suomen ELYstä kertoo, että alun perin Kuutostien rampeista oli tarkoitus päästä vain matkailupuiston parkkipaikalle, ei Itäiselle Kanavatielle.

Nyt on Moilasen mukaan yksissä tuumin katsottu, että rampit ja yhteys kanavalle voidaan avata. Avaamisen ei katsota tuovan erityisiä paineita Kuutostielle eikä Itäiselle Kanavatielle.

— ELYn, Väyläviraston ja Lappeenrannan kaupungin kesken vallitsee yhteisymmärrys siitä, että kulkuyhteyden laajentaminen ja kanava-alueen jatkokehittäminen ovat tarpeen.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan Kuutostien ramppien avaaminen ja läpikulku kanavalle on mahdollistettu keskustaajaman yleiskaavassa. Alueen asemakaavan laadinta alkaa tulevan talven aikana.

Mika Strandén Kun Saimaan kanavan sillalta lähtee Imatran suuntaan, ensimmäisenä oikealla näkyy valmis ramppi, joka ei johda mihinkään ja joka on vuosia ollut virattomana.

Asemakaavan teko tarkoittaa sitä, että suora yhteys kanavalle voisi avautua aikaisintaan 2021. Näin sanoo Lappeenrannan elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtaja Pasi Leimi.

ELY on katsonut, että yhteyden avaaminen kuuluu kaupungille. Puuttuvan tienpätkän rakentaminen maksaisi Leimin karkean arvion mukaan 300 000 euroa.

Uusi yhteys palvelisi Leimin mukaan paitsi Saimaan kanavan matkailua myös Kanavansuun, Mälkiän ja Mustolan asukkaita.

Mika Strandén Epävirallinen yhteys kärrypolkua pitkin Kuutostieltä Saimaan kanavalle on suljettu liikennemerkein ja -estein.

Yhdystien rakentamisesta ei ole päätöstä. Asia nousee Leimin arvion mukaan joka tapauksessa esille, kun ELY saa valmiiksi suunnitelmansa Kuutostien muuttamisesta moottoriliikennetieksi.

Hannu Moilanen korostaa, ettei matkailupuiston ramppeja rakennettu tyhjän pantiksi ja Saimaan kanava on edelleen potentiaalinen matkailualue.

— Ei ole ELYnkään etu, että korkealuokkainen eritasoliittymä seisoo käyttämättömänä. Valtaosa liikenteestä olisi kesäaikaista ja matkailuun liittyvää, eikä asutusalueilta ole tulossa kovin suurta liikennepainetta.

Mika Strandén Saimaan kanavan museo toimii arvorakennuksessa ja ympärillä on kaunis puutarha. Museo ei sijaitse pääväylien varressa. Suora yhteys Kuutostieltä Saimaan kanavalle tekisi kanavamuseosta helposti lähestyttävän paikan.

Jos yhteys Kuutostieltä Saimaan kanavalle avataan, tiestä tehdään Moilasen mukaan kevytrakenteinen. Yhteyttä ei ole tarkoitettu rekkaliikenteelle.

Kuutostien leventäminen nelikaistaiseksi 2010-luvun alussa paransi huomattavasti Saimaan kanavan miljöötä Mälkiän ja Mustolan välillä.

Vanhan kanavan kohdalla Kuutostie kulki maapenkalla, joka katkaisi vanhan kanava lyhyiksi pätkiksi sekä Mälkiän että Mustolan puolella.

Kun tietä levennettiin, paikalle rakennettiin avara silta. Samalla saatiin yhtenäinen pätkä vanhaa kanavaa Mälkiän ja Mustolan välille.

Mika Strandén Vanhaan kanavaan ohjataan vettä, joten näky on mahdollisimman historiallinen.

Avara silta laajensi Saimaan kanavan museolta avautuvia maisemia, muttei helpottanut kanavalle saapumista.

Turistit kokevat, että kanavalle tulo on hankalaa ja sinne joutuu ajamaan monen mutkan kautta. Näin kertoo kanavamuseota ja kahvilaa vuosien ajan pyörittänyt Majurskan yrittäjä Arja Ylä-Outinen.

Mika Strandén Käsillä oleva ruska-aika lisää Saimaan kanavan miljöön houkuttelevuutta ulkoilukohteena. Palveluita ei tosin ole, sillä kanavamuseon kesäkausi päättyi jo. Kuvassa vanhaa kanavaa Mälkiällä.

Hänen mielestään Kuutostieltä olisi pitänyt olla suora yhteys kanavalle jo silloin, kun Saimaan kanavan matkailupuistoa ideoitiin.

Kuutostien matkailupuiston rampit on nyt suljettu liikenteeltä, mutta ne olivat ensi vuosina avoinna. Keskelle ei mitään päättynyt parkkipaikka herätti Ylä-Outisen mukaan ihmisissä hämmennystä etenkin, kun Saimaan kanavaa ei edes parkkipaikalta näkynyt.

Väylävirasto haluaa luopua eri puolilla maata sijaitsevista kanavamuseoista ja etsii niille toista ylläpitäjää, esimerkiksi paikallisista museoista.

Tämä ei koske Saimaan kanavan museota, joka säilyy ennallaan. Tarvittaessa näyttelykokonaisuutta voidaan uudistaa ja rakennuksia kunnostaa.

Saimaan kanavan voi sanoa olevan vajaakäytöllä matkailumielessä. Suora yhteys kanavalle nostaisi kanavan merkitystä käyntikohteena. Näin arvioi matkailuyhtiö Gosaimaan johtaja Juha Sorjonen.

— Saimaan kanavan saavutettavuus paranisi merkittävästi. Nykyisin matkailussa puhutaan erottautumisesta. Saimaan kanava on ainutlaatuinen paikka meidän alueellamme. Jos sinne on nykyistä helpompi päästä, se mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen.

Mika Strandén Pien-Mustolan entisöity sulku sijaitsee Saimaan kanavapolun varrella. Sulun alapuolella vanha ja nykyinen Saimaan kanava yhtyvät.

Saimaan kanava on Sorjosen mukaan yleisesti tunnettu paikka, mutta siinä on hänen mielestään mahdollisuuksia paljon nykyistä enempään. Vaikka kanava on etupäässä kesäkohde, sitä voisi hyödyntää myös keväällä ja syksyllä.

Mika Strandén Arja Ylä-Outinen luopui kanavamuseon ja kahvilan hoitamisesta, sillä päätyö Majurskan emäntänä vie kaiken ajan. Ylä-Outinen asuu Pontuksella ja on perehtynyt Saimaan kanavan historiaan. Sieltä löytyy runsaasti kiinnostavia tarinoita.

— Ruska-aikana kanava on mitä upein paikka. Kanava on myös Saimaa Geoparkin kohde.

Saimaan kanava on Sorjosen mielestä erinomainen virkistysalue. Se tarjoaa mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon, kuten kävelyyn, pyöräilyyn ja valokuvaukseen. Vanhan kanavan osuudet soveltuvat melontaan ja kalastukseen.

Kanavan historia tarjoaa mahdollisuuksia kulttuurimatkailulle, sillä kanavan alueelta löytyy paljon tarinoita kerrottavaksi.

Kanava-alueen palvelut ovat nykyisellään olemattomat. Kanavamuseo kahviloineen on kesällä noin kaksi kuukautta avoinna, mutta muita palveluja kanava-alueelta ei löydy.

Mika Strandén Kuutostien remontti avarsi näkymiä Saimaan vanhalla kanavalla Mälkiältä Mustolaan. Näkymiä tukkinut maapenkka korvattiin avaralla sillalla.