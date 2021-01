Eksote aloittaa iäkkäiden rokottamisen koronaa vastaan ensi viikolla, seuraavan kahden viikon aikana tarkoitus rokottaa noin 2 000 eteläkarjalaista

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on aloittamassa iäkkäiden hoivan asukkaiden rokottamisen koronavirusta vastaan. Eksote tiedottaa rokottamisen alkavan ensi viikolla.

– Eksotessa siirrytään asetuksen mukaisesti seuraavaksi rokottamaan iäkkäiden henkilöiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntaa ja asukkaita, kertoo Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen tiedotteessa.

Kun hoivan henkilökunta ja asukkaat on rokotettu, tulevat vuoroon rajatusti muut kriittiset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvat. Näihin lukeutuvat esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta.

Rokotusjärjestys selvä

Muusta väestöstä rokotteen saavat ensimmäisenä yli 80-vuotiaat alueen asukkaat ja heidän omaishoitajansa sekä kotihoidon asukkaat ja työntekijät.

Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotukset etenevät Eksoten tiedotteen mukaan seuraavasti:

1) 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat

2) 75–79-vuotiaat

3) 70–74-vuotiaat

4) Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus

5) Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus

Kun riskiryhmäläiset on saatu rokotettua, rokotuksiin pääsevät halutessaan yli 50-vuotiaat ja viimeisimpinä kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat kansalaiset.

Eksote muistuttaa, että koronarokotukset perustuvat vapaaehtoisuuteen.

– Koronapandemia on koskettanut meistä jokaista eri tavoin. Ihmiset ovat koronapandemian aikana kokeneet niin taloudellisia kuin henkisiä vaikeuksia, tehneet uhrauksia ja kärsineet esimerkiksi yksinäisyydestä. Jaamme kaikki tämän saman kriisin ja nyt rokotusten avulla meillä on mahdollisuus pyrkiä kohti normaalimpaa arkea. Rokotuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa, kannustaa Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Rokotukseen ajanvarauksella

Rokotteet pistetään ajanvarauksella sekä henkilöstön että muun väestön osalta. Jokainen rokotettava saa kaksi annosta rokotetta.

Tuula Karhulan mukaan alussa oli epävarmaa millä tahdilla rokotevalmistaja saa rokotteita toimitettua.

– Nyt toimituksiin on löytynyt hieman varmuutta ja seuraavan parin viikon aikana pystymme rokottamaan noin tuhat henkilöä per viikko, kun tehosteannosta ei tarvitse ottaa syrjään odottamaan.

Näiden kahden viikon jälkeen rokotteita tarvitaan saapuvista eristä jatkossa sekä uusien henkilöiden rokottamiseen, että aiemmin rokotettujen tehosteannoksiin, tiedotteessa kerrotaan.

Pikkukuntiin tarvitaan paremmin säilyviä rokotteita

Rokotukset ovat keskittyneet Lappeenrantaan, mutta niitä tullaan antamaan jatkossa myös pienemmissä kunnissa. Osa myyntiluvan saaneista tai sitä odottavista rokotteista kestää paremmin säilytystä ja kuljetusta. Kun näitä tulee saataville, on myös rokotussuunnitelmaa mahdollista muuttaa.

Etelä-Saimaa uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Eksoten edustajat tutustuvat Imatralla Mitran hallinnoimiin kaupungin tiloihin, joista mahdollisesti valitaan joukkorokotuspaikka. Lappeenrannassa eteläkarjalaisten ensimmäinen koronarokotuspiste valmistuu Ison-Kristiinan kauppakeskuksen.