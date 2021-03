Kaikilla lukioilla on valmiina omat kirjoituspaikat mahdollisille koronakaranteeniin joutuville yo-kokelaille.

Ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina poikkeustilanteessa koronapandemian vuoksi. Kokelaat saapuvat kouluille porrastetusti, hölväävät kätensä käsidesillä ja istuvat pulpetteihinsa maskit kasvoillaan.

Maakunnan isoimmissa lukioissa on ollut kova järjesteleminen siinä, että sadoilla abeilla ja kymmenillä valvojilla on turvalliset olot.

Lappeenrannassa sekä Kimpisen että lyseon lukiossa urakkansa aloittaa kummassakin noin 200 ylioppilaskokelasta, Imatran yhteislukiossa puolestaan noin 130 kirjoittajaa. He eivät marssi yhteen tai kahteen saliin, vaan jakaantuvat eri tiloihin turvavälien aikaansaamiseksi.

– Meillä on käytössä yhdeksän eri tilaa oman koulun kiinteistössä, kertoo lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen.

Lyseolaiset kirjoittavat liikuntasalin ja mediateekin lisäksi tavallisissa koululuokissa. Normaalisti luokkiin mahtuu 30 pulpettia, mutta nyt paikkoja on käytössä vain puolet.

– Tiloja on vapaana, kun ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat ovat etäopetuksessa, Luukkonen sanoo.

Kimpisen lukiossa on käytössä kahden oman salin lisäksi Pallon liikuntahalli. Imatran yhteislukiossa kirjoittajat asettuvat viiteen eri tilaan.

Moneen eri paikkaan hajaantuminen tarkoittaa sitä, että valvojia tarvitaan moninkertainen määrä.

– Normaalioloissa pärjäisimme neljällä valvojalla, nyt valvojia on 13, vertaa Imatran yhteislukion rehtori Mika Strömberg.

Mira Kankkunen Kimpisen lukion salissa pulpetit odottavat ylioppilaskokelaita turvavälein sijoiteltuina.

Abeille on tolkutettu vastuullisuudesta

Kaikissa lukioissa on varauduttu siihen, että abiturientteja joutuu koronakaranteeniin kesken kirjoitusten. Koska karanteenissa olevillekin pitää taata mahdollisuus kokeiden suorittamiseen, heille pitää olla oma tilansa.

Esimerkiksi Luumäellä varatila on kunnantalolla ja Imatralla kulttuuritalo Virrassa.

– Virran vierashuoneessa on oma sisäänkäynti, oma ilmanvaihto sekä omat vessat ja naulakot, joten tilanne on sinänsä ideaalinen. Sinne voi järjestää helposti paikan 15 karanteenissa olevalle kirjoittajalle, Strömberg kertoo.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa karanteenissa olevaa kirjoittajaa, mutta Imatralla ollaan kirjoitusten aattona kuulolla sellaisen tilanteen varalta.

– Mahdollista, että on. Odottelemme ilmoituksia, Strömberg toteaa.

Abit pääsevät nopeasti koronatestiin

Taavetin lukion rehtori Pekka Hyvärinen pääsee pienemmällä järjestelyllä, sillä Luumäellä kirjoittajia on vain 11.

– Etäisyyden saaminen on helppoa, ja onnistumme aivan mainiosti niin, että kaikki ovat samassa salissa, Hyvärinen kertoo.

Hyvärinen kertoo jututtaneensa jokaisen abiturientin ennen lukulomalle jäämistä ja muistuttaneensa siitä, että kannattaa välttää illanviettoja ja kaikkia ylimääräisiä kontakteja.

– Meillä on fiksua porukkaa. Minulla ei ole huolta, etteivätkö he olisi toimineet viisaasti. Mutta sitähän voi olla vain huono tsäkä, ja olemme varautuneet kaikkeen, Hyvärinen sanoo.

Muissakin lukioissa opiskelijoita on muistutettu vastuullisuudesta ja siitä, että kyse ei ole nyt vain heidän omasta terveydestään. Jos flunssan oireita ilmenee, pitää mennä koronatestiin ja olla yhteydessä rehtoriin.

Eksote on varautunut ylioppilaskirjoituksiin niin, että aikoja on lukittu abeja varten Armilan ja Honkaharjun näytteenottoon. Jos abiturientin todetaan olevan karanteenissa kirjoituspäivänä, hänelle varataan aika koronatestiin edeltävälle päivälle. Aikoja on lukittu heitä varten

– Jos joku tulisi koronapositiivisena kokeeseen, se olisi iso ongelma kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle, Strömberg muistuttaa.

Kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset alkavat 16.3. äidinkielen kokeella ja jatkuvat maaliskuun loppuun.