Skinnarilan kampukselle on avattu Sale — Valikoimaa on suunniteltu asiakaskunnan mukaan: "Kaikki tiedämme, että esimerkiksi pakastepitsoja opiskelijat ostavat paljon, niitä meillä on hyvä valikoima"

Lappeenrannan Skinnarilan kampukselle on avattu Sale-myymälä. Etelä-Karjalan Osuuskauppa Eekoon uusi kauppa on avattu tänään torstaina 29. elokuuta.

Sale sijaitsee keskellä kampusta Ylioppilastalon ensimmäisessä kerroksessa. Eekoon marketjohtaja Olli Kurppa kertoo, että Eekoo on jo pitkään etsinyt sopivaa paikkaa kaupalle.

— Toiveita kaupasta on ollut yliopistoväen ja opiskelijoitten puolelta jo useamman vuoden ajan.

Kurppa huomauttaa, että keskeinen paikka on kampusalueella sijaitsevalle kaupalle menestymisen edellytys. Skinnarilaan avattu Sale on kooltaan pieni, vain noin 100 neliömetrin kokoinen. Kurpan mukaan pienistä tiloista huolimatta kauppaan on saatu hyvä valikoima tuotteita.

Sekä pienen koon, että asiakaskunnan vuoksi valikoimasta on kuitenkin päädytty rajaamaan pois esimerkiksi tiettyjä tuoteryhmiä tai tuotteita.

— Esimerkiksi lemmikkieläintarvikkeita ei ole myynnissä, ja vaikkapa hygieniatuotteiden valikoima on pidetty melko suppeana.

Valikoimaan päätyneet tuotteet on puolestaan pyritty valitsemaan selkeästi asiakaskunnan mukaan. Kurpan mukaan kampusalueen asukkaita on aiemmin asioinut paljon Sammonlahden S-marketissa, joten uutta Salea avattaessa käsitys opiskelijoiden ostoksista oli jo olemassa.

— Kaikki tiedämme, että esimerkiksi pakastepitsoja opiskelijat ostavat paljon, niitä meillä on hyvä valikoima. Nuudeleita on myös tuon kokoiseen kauppaan aika paljon, ja juomissa mielestäni kohtalaisen hyvä valikoima.

Kurppa kertoo, että Salessa kuunnellaan avaamisen jälkeenkin aktiivisesti asiakkaiden esittämiä toiveita valikoimaan liittyen.

Skinnarilan Salessa maksutapoina toimivat maksukortit ja MobilePay. Käteisellä rahalla ostoksia ei siis uudessa myymälässä voi tehdä.

Kurppa perustelee valintaa käteisen käytön vähenemisellä, ja sillä, että käteisen aiheuttamat kustannukset ovat etenkin pienelle kaupalle suuret.

— Kampuksella toimii teknologiayliopsto, joten tällainen kokeilu sopii varmaan hyvin tällaiselle alueelle.