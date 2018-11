Lappeefest tulee Lappeenrannan keskustaan myös ensi kesänä — Viikko ennen juhannusta järjestettävä festivaali supistuu kaksipäiväiseksi

Kaupunkifestivaali Lappeefest valtaa Lappeenrannan keskustan myös kesällä 2019.

Kahtena edellisenä kesänä keskustassa järjestetty tapahtuma järjestetään ensi kesänä viikkoa ennen juhannusta 14.—15. kesäkuuta.

Näin aiemmin kolmipäiväisenä järjestetty festivaali näyttäisi muuttuvan kaksipäiväiseksi, jolloin aiempina vuosina sunnuntaina järjestetty perhepäivä putoaisi pois.

Lappeefestin promoottori Matti Sinkko Etelä-Karjalan osuuskaupasta sanoo, että päätös ei kuitenkaan ole aivan lopullinen.

—Nyt keskitymme tekemään itse perjantain ja lauantain festivaalia. Ison infra pitäminen siellä useamman päivän kasvattaa kustannuksia.

Sinkko sanoo, että sunnuntain perhepäivä on aiemmin vetänyt "ihan mukavasti perheitä".

Pääpäivien esiintyjien kiinnittäminen on edennyt jo pitkälle. Sinkko lupailee ensimmäisiä julkistuksia tulevan kuukauden aikana. Loppujen artistien julkistukset saattavat mennä ensi vuoden puolelle.

—Haussa on tulevan kesän Suomi-popin kuumimpia nimiä. Hyvin samanlainen linja kuin aiempina vuosina.

Artistien lisäksi myös tapahtumapaikka on edelleen auki. Lappeefestillä on Sinkon mukaan varaus Marian aukiolle, missä tapahtuma on järjestetty aiempina vuosina.

Myös remontissa oleva edustatori on ollut puheissa tapahtumapaikkaa valittaessa.

Päätöstä ei ole vielä tehty.

—Lappeenrannan keskustassa, Sinkko tyytyy sanomaan.

Marian aukio on palvellut tapahtuman tarpeita Sinkon mukaan hyvin.

—Se on aika sopivan kokoinen tila. Ydinkeskustassa on kuitenkin tietyt logistiset haasteet olemassa.