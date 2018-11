Luumäen suurin yksittäinen menoerä on kunnan maksuosuus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille. Maksuosuus on noin 19 miljoonaa euroa, joka on noin 1,2 miljoonaa euroa tätä vuotta enemmän.

Luumäen kunnan ensi vuoden talousarviossa tilikausi jää 991 000 euroa alijäämäiseksi. Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkonen kertoo, että alijäämä ei tule vaikuttamaan kunnan tarjoamiin palveluihin.

— Käytämme nyt ylijäämää, jota on aiempina vuosina kerätty. Kuntalaisia ei tästä rokoteta, sanoo Ukkonen.

Tilikauden tulos on miinuksella 1 756 000 euroa, ja varausten purkamisten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu 991 000 euroa.

Alijäämä on tarkoitus kattaa menneiden tilikauden hyvistä tuloksista. Luumäen kunnan tase viime vuodelta osoittaa 15,2 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää.

Luumäen suurin yksittäinen menoerä on kunnan maksuosuus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote). Maksuosuus on noin 19 miljoonaa euroa, joka on noin 1,2 miljoonaa euroa tätä vuotta enemmän. Ukkosen mukaan Eksoten maksuosuuden kasvu on suuri syy alijäämäiseen tulokseen. Hänen mukaansa Etelä-Karjalan kuntien kantokyvyt eivät tule riittämään, jossa sama vauhti jatkuu tulevaisuudessa.

— Jos maksuosuudet kasvavat tätä vauhtia, niin pian Etelä-Karjalassa kaikki kunnat ovat polvillaan.

Veroprosentti ei noussut

Verotuloja talousarvioon on arvioitu kertyvän noin 17,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 95 000 euroa tätä vuotta enemmän. Luumäki päätti nostaa viime vuonna tuloveroprosenttiaan nykyiseen 20,50 prosenttiin. Tänä vuonna korotusta ei tehty, vaan kunta jatkaa samalla tuloveroprosentilla ensi vuonna.

— Jos Luumäki olisi halunnut tehdä talousarvion, jossa alijäämää ei ole, niin se olisi vaatinut mittavia leikkauksia. Siihen ei haluttu lähteä, Ukkonen sanoo.

Paloasema iso investointi

Luumäki investoi nyt paljon. Kaikkiaan investointeihin on varattu ensi vuodelle noin 4,1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi on uusi paloasema.

— Sen rakentamiseen on varattu yli 2 miljoonaa euroa ensi vuodelle, sanoo Ukkonen.

Luumäen kunnanhallitus käsitteli talousarviota maanantai-illan kokouksessaan. Kunnanvaltuuston pitää vielä vahvistaa talousarvio, ennen kuin se on virallinen.