Ruokolahtelaisen Ita Nordicin vuosi käynnistyi uuden koneen asennuksella, monitoimisorviin ja robottiin investointiin noin 1,3 miljoonaa euroa — ”Tämän kokoluokan koneita ei Suomessa ole kuin kymmenkunta”

Uuteen työstökoneeseen tuleva robotti on poikkeuksellisen suuri. Robotin käsittelykyky on peräti 750 kiloa. Ita Nordicilla on tämän vuoden investointiohjelmassa vielä noin miljoona euroa käyttämättä.