Kaakkois-Suomen poliisi tutkii viittä tuoretta tapausta, joissa poliisina esiintynyt henkilö on tiedustellut puhelimessa verkkopankkitunnuksia.

Kaakkois-Suomen poliisi muistuttaa tiedotteessa, että poliisi ei koskaan kysy pankkikortin tai verkkopankin tunnuksia, tai tarvitse niitä virkatehtävien hoitoon. Jos epäilee pankkikortin tai tunnusten joutuneen vääriin käsiin, on asiasta ilmoitettava pankkiin välittömästi ja tehtävä rikosrikosilmoitus.

Valepoliisien kohteena ikäihmiset

Poliisin tiedotteen mukaan valepoliisit kalastelevat erityisesti ikäihmisten pankkikorttitietoja ja verkkopankkitunnuksia. Huijaus tapahtuu usein puhelimitse tai suorilla yhteydenotoilla. Valepoliisit saattavat kertoa esimerkiksi keksitystä rikosuhasta, jossa pankkitilillä oleva varallisuus on akuutissa vaarassa. Tätä varten valepoliisi vaatii kovalla kiireellä verkkopankkitunnuksia, niihin liittyviä tunnuslukuja tai pankki- ja maksukorttien tietoja. Huijaus saattaa olla naamioitu myös yritykseksi palauttaa hetki sitten kavallettuja varoja.

Tiedotteessa kerrotaan, että valepoliisien tekemistä rikoksista on hyvä keskustella lähiomaisten kanssa ja näin estää heitä joutumasta rikoksen uhriksi. On tärkeää muistuttaa, että varallisuuteen, pankkikortteihin ja pankkitileihin liittyvät tiedot tulee pitää salassa. Tietoja ei pidä paljastaa, vaikka niitä tiedusteltaisiin kenen tahansa nimissä. Tilin nosto- ja käyttörajoitukset on myös hyvä päivittää vastaamaan todellisia tarpeita.