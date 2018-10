Ekopin Petri Krohns: Pankki ottaa lääkärikeskukselle suunnitellut tilat omaan käyttöönsä — Pohjola-terveys maksaa sopimuksen mukaan remontin

Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohnsille Pohjola-terveyden päätös luopua Lappeenrannan lääkäriasemasta tuli yllätyksenä.

Ekop omistaa lääkärikeskukselle kaavaillut tilat ja on remontoinut niitä viime kesästä lähtien. Pohjola-terveys ehti myös etsiä henkilöstöä lääkärikeskukseen lehti-ilmoituksella.

— Sillä tavalla tämä oli yllätys, että meillä on voimassaoleva sopimus lääkärikeskuksen avaamisesta ja teimme remonttia.

Ekopille ei remontista koidu taloudellisia tappioita, sillä vuokrasopimuksen mukaan maksaja on Pohjola-terveys. Krohnsin mukaan on mahdollista, että pankki ottaa tilat omaan käyttöönsä.

— Päätöksiä tästä ei ole vielä tehty, mutta pohdinnat siitä on aloitettu. Nythän meillä on vasta tieto siitä, että Pohjola-terveydellä on tällainen suunnitelma eikä lopullista päätöstä ole. Siirsimme omia tiloja ylempiin kerroksiin lääkärikeskuksen tieltä. Voi olla, että palautamme palvelujamme takaisin ykköskerrokseen.

Ei vielä yhteydenottoja muilta terveysyrityksiltä

Pankinjohtajan mukaan asiakaspalvelu on helpompaa ensimmäisessä kerroksessa. Nyt asiakkaita ohjataan hissin avulla ylempiin kerroksiin.

— Jatkossa pohditaan sitä, voiko ylempien kerrosten tiloja vuokrata ulos.

Joko muut yksityiset terveysalan yritykset ovat tarjoutuneet vuokraamaan lähes valmiit uudet tilat?

— Ainakaan vielä ei ole tullut yhteydenottoja. Katsotaan, mitä tämän jälkeen tapahtuu, Krohns kommentoi.

"Viimeinen hetki vetäytyä lääkärikeskuksista"

OP-ryhmän vakuutusasiakkaiden liiketoimintajohtaja Olli Lehtilä sanoo olevansa pahoillaan Lappeenrannan ja lääkärikeskuksen remonttia tehneen Etelä-Karjalan osuuspankin puolesta.

Lehtilän mukaan Lappeenrantaan ei ehditty palkata vielä henkilöstöä.

— Rekrytointi meillä on vielä meneillään, mutta nyt se keskeytetään.

Lehtilän mukaan OP-ryhmän päätöksen taustalla on alan muuttunut kilpailutilanne.

— Teimme päätökset Pohjola-sairaaloista ja maakuntiin tulevista lääkärikeskuksista seitsemän vuotta sitten. Kuten kaikki tietävät, kilpailutilanne on muuttunut selvästi siitä. Koko sote-alan toimintaympäristö muuttuu vielä lisää.

Lehtilä sanoo, että lääkärikeskuksille ei löydetty sellaista erikoistumistekijää, jota olisi kannattanut viedä eteenpäin. Tämä on ikävää, mutta nyt oli viimeinen hetki pysäyttää tilanne OP-ryhmän osalta.

— Meillä sairaalatoiminnassamme on aidosti vahvaa ydintoimintaa esimerkiksi ortopedian puolella ja jatkamme sitä viidessä sairaalassamme.

Muokattu juttua 31.10. klo 11.08. Lisätty OP-ryhmän vakuutusasiakkaiden liiketoimintajohtaja Olli Lehtilän kommentit.