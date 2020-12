Eläkkeelle lähtöään seurakunnan edessä juhlistanut kirkkoherra Marja-Liisa Malmi: "Parikkalassa jatkaa vireä ja elinvoimainen seurakunta vielä pitkään"

Malmin eläkkeelle lähtöä juhlistettiin koronan takia verkkolähetyksessä. Koronavuosi on ollut erilainen ja epävarmuus uuvuttavaa, mutta seurakunta on kotoisa ja ihmiset aktiivisia ja mukavia.

Parikkalan kirkkoherra Marja-Liisa Malmi jää pian eläkkeelle. Hänen lähtöjuhlaansa vietettiin jumalanpalveluksen jälkeen Parikkalan kirkossa sunnuntaina aamupäivällä.

Molempia sai seurata Parikkalan seurakunnan YouTube-kanavalla sekä suorana että jälkikäteen tallennettuna kahden viikon ajan.

Malmi ehti olla Parikkalan kirkkoherrana kuusi vuotta. Hän luonnehtii ajanjaksoa koko 40-vuotisen työuransa parhaaksi.

– Se on ollut ”sokerina pohjalla”. On kotoisa seurakunta, mukavat ihmiset ja paljon aktiivisia ihmisiä kymmenissä järjestöissä, joiden kanssa on ollut hyvä tehdä yhteistyötä. Ihmiset tulivat tutuiksi nopeasti ja monella tavalla.

– Tietysti tämä viimeinen vuosi on ollut koronan takia hyvin erilainen, tekemisiä on pitänyt rajoittaa ja se ei ole ollut kivaa. Epävarmuus on ollut uuvuttavaa, kun monenlaista on suunniteltu ja sitten ei voikaan toteuttaa ja tavata ihmisiä.

Malmin työtä jatkaa Raija Henttonen Ruokolahdelta

Malmin lapsuudenkoti on Tohmajärvellä eli samantyyppisessä rajapitäjässä kuin Parikkala. Suurimman osan työelämästään hän on viettänyt Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla, missä lapset ja lapsenlapset asuvat. Mies menehtyi auto-onnettomuudessa 17 vuotta sitten.

– Kuusi vuotta sitten elämäntilanteessani oli suuri muutoksen tarve. Olin ollut pitkään kappalaisena, hain kirkkoherran virkoja ja Parikkalaan tulin valituksi. Ja olihan tämä suuri ja positiivinen muutos Vantaaseen verrattuna.

Malmin seuraajaksi on valittu Raija Henttonen Ruokolahdelta. Malmin mukaan Parikkalassa jatkaa vireä ja elinvoimainen seurakunta.

Vähän voi huilata ja katsoa, olisiko jotain muuta mihin tarttuisi. — Marja-Liisa Malmi

– Hengellisen työn tapahtuminen seurakunnissa on viime kädessä piispan vastuulla. Tässä on naapurissa yhdistetty pieniä seurakuntia. Jos väkimäärä menee alle tuhannen, seurakunta ei oikein ole enää elinkelpoinen ja kaikille olisi hyvä, että työ taataan.

– Pienissä seurakunnissa on laitettu virkoja osa-aikaisiksi, ja niihin ei sitten tahdo saada työntekijöitä. Parikkalassa on seurakuntalaisia vielä nelisentuhatta, ja seurakunta on toimiva vielä pitkään.

Tiedotusvälineiden huomio kiinnittyy kirkossa yksityiskohtiin

Malmia ärsyttää hiukan se, että kirkosta ja seurakunnista uutisoidaan enimmäkseen yhteenotot samaa sukupuolta olevien parien vihkimisessä.

– Valitettavan vähän tiedotusvälineitä kiinnostaa se hyvä perustyö mitä kirkossa tehdään ja huomio kiinnittyy yksityiskohtaan, jossa on kuppikuntia. Tämä on pitkään ollut sellainen kysymys, aiemmin oli naispappeus.

– Kirkolliskokoushan sen päättää ja aikaa varmaan vielä menee, mutta veikkaan, että vuosien saatossa tässäkin mennään vapaamielisempään suuntaan. Tällainen kahtiajako hankaloittaa työtä.

Malmin lapset ja lastenlapset asuvat pääkaupunkiseudulla, ja sinne Malmikin muuttaa takaisin.

– Yritän antaa aikaa lapsenlapsille. Laulaminen on rakas harrastus, olen laulanut pitkään kantaattikuorossa. Vähän voi huilata ja katsoa, olisiko jotain muuta mihin tarttuisi.

Pitkän työuran jälkeen Malmilla on sellainen olo, ettei mitään ole jäänyt kesken.

– Voin jäädä eläkkeelle hyvillä mielin. Sille annan suuren arvon, että piispa Seppo Häkkinen myönsi minulle rovastin arvonimen neljä vuotta sitten.