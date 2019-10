Ruokolahtelainen Anne Mättölä osti Niskan katukeittiön, vaihtoi nimen Annen katukeittiöksi ja aloitti yrittäjän elämän: ”Joka ikinen aamu minulla on palava tarve päästä kokkaamaan” — Eläinrakas Mättölä haaveilee vielä perustavansa kotieläinpihan

Anne Mättölän, 47, perheeseen kuuluu kaksi lasta sekä viisi koiraa, viisi kanaa ja yksi kukko, kolme hevosta sekä kaloja kahdessa akvaariossa. Aikaisemmin Mättölä on työskennellyt linja-auton kuljettajana sekä maatalouslomittajana, mutta yrittäjänä hän on nyt ensi kertaa. Ystäväpiiri on auttanut yrittäjän alkutaivalta.