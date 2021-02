Aikuisten tarkastusaika Imatralla menee tällä hetkellä huhti-toukokuulle. Hammaslääkäreistä on pulaa Imatralla ja varsinkin Rautjärvellä, jossa on menty tammikuun puolesta välistä asti ilman hammaslääkäriä.

Kiireetön hammashoito jouduttiin keskeyttämään viime vuonna kevätkuukausiksi koronavirusepidemian takia. Se on ruuhkauttanut julkista hammashoitoa kaikkialla Suomessa, niin myös Imatralla.

Ne asiakkaat, joiden aikoja keväällä jouduttiin perumaan, ovat voineet soittaa uusia aikoja loppukesästä alkaen. Tällä hetkellä Imatralla tarkastuksiin on useamman kuukauden jono, kertoo johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen Eksotelta.

– Tällä hetkellä aikuisen tarkastusaika menee Imatralla huhti-toukokuulle, hän kertoo.

Ruuhkan purkamisessa menee koko vuosi

Viime vuonna Eksote joutui perumaan myös lasten hammashoidon aikoja. Maarit Natunen näkee, että lapsia ja heidän hammashoitoaan pitää pystyä priorisoimaan.

– Se aiheuttaa sitä, että aikuisilla hoitoon pääsy hidastuu. Pitäisin silti tilannetta hyvänä, kun hoitoon pääsee alle kuudessa kuukaudessa.

Natusen mukaan peruttujen aikojen määrä oli viime vuonna korkea. Etelä-Karjalassa peräti 14 000 asiakkaan aikoja peruttiin. Natunen uskoo, että ruuhkan purkamisessa menee vielä pidempi tovi.

– Sanoisin, että ihan koko tämä vuosi menee siihen, ennen kuin pääsemme takaisin niin sanottuun normaaliin.

Kiireellisen hoidon aika tulee järjestää 1–3 vuorokauden sisällä. Puolikiireelliseen hoitoon, kuten hampaiden lohkeamiin, Eksote tarjoaa asiakkailleen palveluseteleitä. Niillä potilaat voivat hakeutua hoitoon tietyille yksityisille hammaslääkäreille.

Rautjärveltä puuttuu hammaslääkäri

Hammaslääkäreistä on tällä hetkellä pulaa ympäri Etelä-Karjalaa. Maarit Natusen mukaan suurin henkilöstövaje on Lappeenrannassa, mutta myös Imatralla on muutamia hammaslääkärin virkoja vapaana.

Rautjärvellä on menty tammikuun puolesta välistä asti ilman hammaslääkäriä, sillä Eksote ei ole saanut järjestettyä kuntaan ostopalveluhammaslääkäriä.

– Hoitola on avoinna, mutta siellä on vain hammashoitajan ja suuhygienistin palveluja tarjolla, Natunen kertoo.

Eksoten oma rekrytointi Rautjärvelle on koko ajan käynnissä, ja myös ostopalvelulääkäriä etsitään.

– Koronatilanne on aiheuttanut sellaisen ruuhkan hammashoidossa kaikkialle Suomeen, että myös ostopalveluyrityksillä on vaikeuksia vastata kuntien kysyntään.

Myös Ruokolahden hammashoitolassa mennään vajaalla miehityksellä. Leijonapitäjässä työskentelee normaalisti kaksi hammaslääkäriä, mutta toinen on parhaillaan virkavapaalla.

– Tällä hetkellä sielläkin mennään yhdellä virkahammaslääkärillä, Natunen toteaa.