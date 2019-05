Alakoululaisten siirtäminen kirkonkylään tuntuu Taipalsaaren Saimaanharjun asukkaista pöyristyttävältä ajatukselta. Ehkä juuri siksi oman koulun puolustamiseen on ryhdytty vasta yhdennellätoista hetkellä.

— Vaikka on sanottu, että aikaa on liian vähän, aina on tarjolla vaihtoehtoja. Niin suurta hölmöyttä ei pidä tehdä, että koulu lakkautetaan Saimaanharjulta, Veli-Matti Alve totesi tiistaina saimaanharjulaisten omassa kyläillassa.

Noin 30 kyläläisen joukko oli syystäkin huolissaan. Saimaanharjun alakoulua käy noin 130 lasta. He eivät välttämättä pääse ilmaisen koulukuljetuksen piiriin, sillä viiden kilometrin matkaraja täyttyy vain kapealla kaistaleella keskellä taajamaa.

Yleisö muisti, että kunta on luvannut järjestää koulukyydin. Maksamisesta sen sijaan ei ole varmuutta, joten pahimmassa tapauksessa vanhemmat joutuisivat kustantamaan itse lastensa bussikortit.

Laskeeko kiinteistöjen arvo?

Kriittisten kuntalaisten mielestä Taipalsaarella tehdään päätöksiä liian lyhyellä tähtäimellä miettimättä lainkaan, millaisia vaikutuksia ratkaisuilla on. Saimaanharjun alakoulun lakkautuksesta ennustettiinkin katastrofia.

Saimaanharju on Taipalsaaren suurin asukaskeskittymä, ja sitä on vuosikymmenet rakennettu nimenomaan lapsiperheiden tarpeita ajatellen. Jos koulu siirtyy muualle, alueen vetovoimaisuus kärsii merkittävästi.

— Kiinteistöt eivät mene kaupaksi ja niiden arvo alenee, kun lapsiperheet miettivät, kannattaako muuttaa Saimaanharjulle, Heikki Tenhovirta arvioi.

Taipalsaarelle uudet veronmaksajat olisivat elintärkeitä. Konstunrannan kaavoitus tuntuu saimaanharjulaisten mielestä turhalta, jos yksi keskeinen palvelu lähtee kylästä.

Moni tosin jättäisi Konstunrannan alueen muutenkin luonnontilaan. Kyläillassa kävi selväksi, että kaavahuomautuksia on taas tulossa.

Marleena Liikkanen Veli-Matti Alve muistutti, että Saimaanharjun koulu säilyttämiskriteereillä on 3—4 kertaa suurempi painoarvo kuin pelastetulla Vehkataipaleella. Kunnan suurimmassa asukaskeskittymässä on niin paljon enemmän lapsia.

Kyläyhdistystä valmistellaan

Kyläillan varsinaisena tarkoituksena oli uuden hengen puhaltaminen paikalliseen kylätoimintaan. Tavoitteessa onnistuttiin, ja Saimaanharjun kyläyhdistyksen tai -toimikunnan perustamisen valmistelu jatkuu.

Yhdistyksestä toivotaan alueen edustajaa päättäjien suuntaan. Tarvetta on myös yhteisöllisyyttä vahvistavalle toiminnalle, kuten siivoustalkoille, kirpputoreille ja koko kylän yhteisille tapahtumille.