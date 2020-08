Leena Pukin Kulkukissat-muraali on jatko-osa viime vuonna valmistuneelle Kissamies-maalaukselle.

Kirkkokadun Kissamies-muraalin jatko-osa paljastettiin keskiviikkona puoliltapäivin arviolta runsaan parinkymmenen uteliaan silmäparin edessä. Paljastus oli osa Lappeenrannan kaupungin Avoimien ovien päivän -ohjelmaa.

Uuden muraalin nimi on Kulkukissat ja sen on maalannut kuvataiteilija Leena Pukki, joka on vastuussa myös Kissamies-teoksesta. Teokset sijaitsevat vastakkaisilla seinillä Kirkkokadulla, Virastotalon päädyn puolella.

Katutaidetta toivotaan lisää

Julkistamistilaisuuteen tulleet kaupunkilaiset antavat uudelle muraalille varauksettoman hyväksyntänsä. Mirja Liikanen tunnustautuu kissafaniksi, joka ei voi kuitenkaan allergian vuoksi enää pitää kissoja.

– Täytyy tyytyä ihailemaan maalattuja kissoja ja nämä ovat erittäin aidon ja söpön näköisiä. Ei voi kuin ihmetellä, miten joku osaa tehdä näin realistisen näköisiä maalauksia.

Anu Kiljunen Mirja Liikanen tunnisti maalauksesta löytyviä uhanalaisia kasveja. Paikalle hän tuli kuitenkin ihailemaan kissoja.

Pukin teosten lisäksi Liikanen pitää seurakuntatalon seinästä löytyvästä muraalista.

– Näitä saisi olla paljon enemmän. Aina kun ohi kävelee, niin tulee hyvälle mielelle.

Sakari Turku kertoo näkevänsä Kissamies-muraalin päivittäin ikkunastaan ja on näkemäänsä tyytyväinen.

– Aika hyvän näköinen tämä uusikin, mutta tykkään vanhemmasta enemmän. Molemmat sopivat paikkaan ja nousevat hyvin esiin.

Anu Kiljunen Sakari Turku on mielissään, että Lappeenrantaan on tullut katutaidetta ja hän näkisi sitä mielellään yhä enemmän. Teokset tuovat värikkyyttä harmauden keskelle.

Puoli yhden aikoihin Pirjo Rinnepelto saapuu katsomaan muraalia toistamiseen

– Ensimmäiset ajatukseni olivat, että onpa massiivinen, näyttävä ja rohkea. Tässä tapahtuu paljon ja on paljon katsottavaa.

Toisella katselukerralla Rinnepelto tunnistaa maalauksen kasveista kangasvuokon ja kiinnittää huomiota yhden kissan reppuun.

– Näin koulujen alkamisen aikaan on sympaattista, että kissanpennulla on reppu selässä.

Katutaiteessa tulee olla tilaa tulkinnoille

Leena Pukki kertoo, että Kissamies vaikutti paljon uuteen muraaliin.

– Vastapäinen teos piti ottaa huomioon. Ajattelin tätä jatkoteoksena. Töissä on aika samanlainen värimaailma ja myös kissahahmoja.

Taiteilijan mukaan Kulkukissat käsittelee ajan kulumista: lähtemistä ja palaamista. Vasemmassa laidassa kissanpennut ovat lähteneet villimiehen luota vaeltamaan kohti suurta maailmaa ja horisontissa näkyvää sateenkaarta. Oikeassa laidassa sateenkaarelta palaa vanhoja kissoja.

Maalauksesta löytyvät kasvit – masmalo, kangasvuokko, horkkakatkero ja idänkurho – ovat suomalaisia uhanalaisia kasveja.

– Ajan myötä elinympäristöt muuttuvat ja kokonaiset kasvilajit saattavat hävitä, jos asiaan ei kiinnitetä huomiota.

Vaikka Pukin teoksista löytyy kantaaottavia teemoja, ei hän oleta katsojan niitä löytävän. Tulkinta on aina katsojan ja jokainen näkee teokset eri tavalla.

– Ne ovat asioita, mitä olen ajatellut. Eihän Kissamiehessäkään kaikki näe sitä maskuliinisuuden esittämisen kritiikin kannalta, mitä itse näen.

Pukin mukaan julkisen taiteen tulee olla sellaista, että se antaa tilaa monenlaisille tulkinnoille.

Leena Pukki Leena Pukki aloitti muraalin maalaamisen heinäkuun 20. päivä. Paljastustilaisuuteen taiteilija ei valitettavasti päässyt sairaustapauksen vuoksi, mutta toivoo, että töistä on iloa ohikulkijoille.

Muraaleissa kiehtoo niiden julkisuus

Katutaiteesta Leena Pukki kertoo innostuneensa opiskellessaan Lahden taideinstituutissa. Muraalit veivät hänet lopullisesti mukanaan maisteriopintojen aikana vuonna 2014.

– Tungin itseni puoliväkisin mukaan tapahtumaan, jossa pääsin ensimmäistä kertaa maalaamaan spray-maaleilla.

Muraaleissa Pukkia viehättää niiden julkisuus ja paikallisuus.

– Ne ovat taidetta, joka on tarkoitettu kaikille. Pidän myös siitä, etteivät teokset jää työhuoneelle varastoon!

Julkisessa taiteessa ympäristö täytyy osata ottaa huomioon. Se rajoittaa, mutta antaa myös paljon mahdollisuuksia.

– Usein muraaleja maalataan myös seiniin, jotka ovat kiinnostavan muotoisia, niin kuin Kirkkokadun luiskamainen seinä.

Tuoreinta maalauskokemustaan Lappeenrannassa Pukki kuvailee erinomaiseksi kokemukseksi, jossa kaikki hoitui helposti.

– Arvostan todella paljon, että kaupunki on tilannut tällaisen ja haluaa tehdä taidetyötä.

Hän näkee, että kaupungin on tietyllä tavalla helppo tilata katutaidetta, koska se joka tapauksessa hallinnoi kaikkea projektiin liittyvää.

– Esimerkiksi työmaan rajaaminen ja kaikki muu tällainen. Kyllähän kaupungeissa betoni riittää, joten miksipä ei tilattaisi taidetta sitä peittämään.

Avoimet ovet -tapahtuma jatkuu kansalaistorilla keskiviikkona kello 18 saakka.