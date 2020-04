Etelä-Karjalan koronatartuntaluvut ovat ennallaan, kolme potilasta on edelleen sairaalassa

Koronavirustestejä on Eksoten mukaan tehty 878 kappaletta.

Koronavirustilanne on pysynyt ennallaan Etelä-Karjalassa. Varmistettuja koronavirustartuntoja on 14, ja sairaalassa on kolme potilasta, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kertoo torstaina päivitetyssä tilannekuvassa.

Koronavirustestejä on tehty 878.

Eksoten tilannekuvan mukaan edelliset koronavirustartunnat varmistuivat 9. huhtikuuta, jolloin todettiin kaksi tartuntaa.

Eksoten mukaan tilanne on rauhallinen ja alueellinen valmius hyvä. Koronavirustestejä tehdään arvion mukaan tarvittaessa.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan luvut Etelä-Karjalan osalta ovat ennallaan. THL:n mukaan Etelä-Karjalassa on todettu 15 koronatapausta.

Luku on yhden suurempi kuin Eksoten luku. THL:n mukaan ero saattaa johtua siitä, että joku tartunta on todettu jossain muualla, vaikka potilaan kotikunta on Etelä-Karjalassa.

Jos linkki Eksoten koronaviruksen tilannekuvaan ei toimi, se löytyy osoitteesta eksote.fi/koronavirus.