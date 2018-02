Pääekonomisti ennakoi asuntojen hintojen laskun jatkuvan Etelä-Karjalassa tänä vuonna — Hyväkuntoiset keskusta-asunnot käyvät kaupaksi, maalla myyntiajat ovat pitkiä Omistusasunnosta ei välttämättä ole eläketurvaksi. Varoja pitää laittaa muuallekin säästöön, muistuttaa Juhana Brotherus. Kai Skyttä Lemin ainoasta hissitalosta on myyty kahdeksan asuntoa ja yhdeksän on myymättä. Vain kaksi huoneistoa on tyhjillään, sillä Evälahti on vuokrannut asuntoja. Talo valmistui tammikuussa 2015. Evälahden hallituksen puheenjohtajan Jukka Evälahden mukaan valmistumisajankohta oli huono, sillä Suomen ja Venäjän taloudet sakkasivat. — Olisimme saaneet enemmän asuntoja kaupaksi, jos olisimme olleet aktiivisempia.

Kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Näin neuvoo Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotherus asunnonostajia.

Brotherus tarkoittaa, että kaikkea varallisuuttaan ei kannata laittaa kiinni yhteen asuntoon tai kiinteistöön.

— Ei saa tuudittautua sellaiseen ajatukseen, että tässä yhdessä kiinteistössä on eläketurva tai taloudellinen riippumattomuus. Jos sitä hakee, varoja pitää laittaa muuallekin säästöön.

Erityisen varovainen kannattaa olla, jos ostaa asunnon paikkakunnalta, joka on riippuvainen yhdestä toimialasta tai muutamista yrityksistä. Jos iso tehdas suljetaan tai jos haluaa tai joutuu muuttamaan toiselle paikkakunnalle, oma asunto ei välttämättä mene kaupaksi.

Brotheruksen mukaan Salo on hyvä esimerkki tällaisesta paikkakunnista.

— Nokian kovimpaan nousuaikaan Saloon rakennettiin hyvin arvokkaita omakotitaloja, joille ei Nokian vaikeuksien jälkeen ollutkaan kysyntää. Taloja on jäänyt tyhjilleen ja vähälle käytölle, ja moni ei ole saanut omiaan pois.

Autotehdas on houkutellut Uuteenkaupunkiin ja lähikuntiin tuhansia uusia asukkaita. Uudessakaupungissa Salon tapahtumista on Brotheruksen mukaan kuitenkin otettu opiksi. Kaupunkiin töiden perässä muuttaneet eivät ole venyttäneet omaa talouttaan äärimmilleen, jos ovat ostaneet asunnon, tai he ovat valinneet vuokralla asumisen.

Säteileekö talouskavu Etelä-Karjalaan?

Etelä-Karjalassa asuntojen hintojen lasku näyttää jatkuvan tänä vuonna. Brotheruksen mukaan asuntojen hinnat ovat halventuneet neljän viime vuoden aikana Etelä-Karjalassa keskimäärin 5—10 prosenttia.

— Iso kysymys on miten Etelä-Karjala ja Venäjä pääsevät talouskasvuun mukaan. Toistaiseksi kasvua on ollut muualla.

Jos Pietarin alueen talous kasvaa hyvin, näkyy se Etelä-Karjalan vientiyrityksissä sekä venäläisten ostosmatkailun kasvuna, mikä puolestaan lisää eteläkarjalaisten sekä venäläisten halua ostaa asuntoja maakunnasta.

Syrjäseutujen asunnoille uusi elämä kesämökkeinä

Vaatimuksiin syrjäseutujen asuntojen romutuspalkkiosta Brotherus suhtautuu hieman epäilevästi. Hänen mukaansa keskustelu kertoo tilanteesta, joka syrjäseutujen asuntomarkkinoilla on totta.

Ennusteiden mukaan Etelä-Karjalan kuntien väkiluku pikemminkin kutistuu kuin kasvaa. Mutta vaikka asukasmäärä supistuisi, se ei Brotheruksen mukaan välttämättä tarkoita, että kiinteistöt autioituisivat.

Esimerkiksi Savitaipaleella, Taipalsaarella, Luumäellä, Ruokolahdella on paljon kesämökkejä ja tällaisilla paikkakunnilla asunnoille voi löytyä virkistyskäytöstä kiinnostuneita ostajia, Brotherus sanoo.

— Hyvä esimerkki tästä on Puumala, joka tunnetaan kesäkuntana. Siellä on keskimääräistä matalampi kuntavero, ja kesämökkejä on enemmän kuin vakituisia asukkaita.

Vanhat kerrostaloasunnot kiinnostavat

Imatran pohjoispuolen maatiloja myydään jonkun verran kuivan maan kesämökeiksi, Kiinteistömaailman yrittäjä Henri Pohjalainen Imatralta kertoo.

Näin talvella kesämökeistä ja omakotitaloista kiinnostuneet eivät ole yhtä sankoin joukoin liikkeellä kuin sulan maan aikaan.

— Talvella kaupat painottuvat osakehuoneistoihin, Pohjalainen sanoo.

Ostajat ovat Pohjalaisen mukaan enemmän kiinnostuneita vanhoista kerrostaloasunnoista kuin uusista.

Hänen mukaansa alkuvuonna asuntokauppoja on tehty samaan tahtiin kuin viime vuonna.

Kai Skyttä Virpi Nakari asuu Lemillä rivitaloasunnossa. Hän voisi kuvitella muuttavansa joskus palveluiden perässä Lappeenrantaan. Nakarin naapurin asunto myytiin nopeasti. —Keskihintaiset asunnot käyvät kaupaksi, hän arvelee.

Etsitään hyväkuntoista asuntoa läheltä keskustaa

Hyvässä kunnossa ja lähellä keskustaa sijaitsevat asunnot käyvät edelleen hyvin kaupaksi, sanoo Etelä-Karjalan OP-kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Mirja Järvenpää.

— Myyntiajat ovat pitkiä peruskuntoisissa ja kaukana keskustasta sijaitsevissa kohteissa ja huoneistoissa, joiden taloyhtiössä on paljon korjausvelkaa.

Järvenpää kertoo, että OP-kiinteistökeskuksessa viime vuoden syksy oli kevättä vilkkaampi ja koko viime vuosi oli ihan hyvä.

— Kauppamäärät Etelä-Karjalassa ovat tippuneet. Kun verrataan vuoden 2016 vuoden 2017 kauppoihin, kauppoja tehtiin 115 vähemmän.

Tämä vuosi on Järvenpään mukaan lähtenyt liikkeelle melko hyvin.

Keskustelu asuntojen romutuspalkkiosta kuulostaa Järvenpään mukaan korviin aika hurjalta.

— En näe täällä vielä sellaisia alueita, hän sanoo.

Vinkkejä asuntoa ostavalle

Pyydä asuntolainatarjous vähintään kolmesta eri pankista.

Varo paketoituja piilokuluja, kalliita suojauksia ja ylipitkiä laina-aikoja lyhennysvapailla.

Pankit stressitestaavat asuntolainan hakijat kuuden prosentin korolla.

Testaa oma taloutesi kolme prosentin korolla.

Asuntolainojen keskikorko on nyt yhdessä prosentissa.

Euribor-korot pysyvät pakkasella vielä tämän vuoden.

Selvempää nousua nähdään vasta 2020-luvulla.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen asuntomarkkinakatsaus