Häiriköinti ja luvaton käyttö johtivat Joutsenon kirjaston omatoimikäytön rajoittamiseen –”Yksi oli jäänyt piiloon kirjastoon ja laski muut sisään”

Joutsenon kirjaston omatoimiaikoja rajoitetaan toistaiseksi luvattoman käytön takia. Lappeenrannan kaupunginkirjaston palvelujohtaja Leena Priha kertoo, että kirjastossa on ollut toistuvasti ongelmia omatoimiaikana nuorison käytöksen takia. Kirjastoon on livahdettu sisään erilaisin keinoin kirjautumatta. Myös henkilökunnan tiloihin on menty ilman lupaa.

— Mitään ei ole hajotettu, mutta eihän se näin voi mennä. Kukaan ei tiedä, keitä siellä on ja mitä siellä tapahtuu.

Viimeksi lauantaina yli kymmenen hengen joukko tunkeutui luvatta kirjastoon sen jälkeen, kun kirjaston henkilökunta oli poistunut paikalta.

— Yksi oli jäänyt piiloon kirjastoon ja laski muut sisään. Kenenkään tietoja ei jäänyt järjestelmään, koska he olivat tulleet luvatta sisään.

Tapahtumat tallentuivat kirjaston valvontakameralle ja osa nuorista on tunnistettu.

— Yritämme selvitellä, keitä he olivat. Muutama nimi on saatu selville.

Häiriökäyttäytymistä selvitetään yhteistyössä huoltajien, nuorisotoimen, koulun ja poliisin kanssa. Rikosilmoitusta tapauksista ei ainakaan vielä ole tehty.

Priha painottaa, että nuoret ovat tervetulleita kirjastoon siinä missä muutkin.

— Mutta se pitää tehdä laillisesti ja pitää ottaa muut asiakkaat huomioon.

Joutsenon kirjaston omatoimikäyttö ei toistaiseksi ole mahdollista perjantaisin ja lauantaisin kello 15–18 ja sunnuntaisin kello 12–18. Normaaleihin omatoimiaikoihin pyritään palaamaan mahdollisimman nopeasti.

— Tämä on kurjaa. Ihmiset ovat oppineet, että kirjastossa voi asioida, kun se olisi normaalisti kiinni.

Muina päivinä käyttö jatkuu normaalisti.

— Arki-illat ja aamut eivät ole ongelma.