Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja vaihtuu: Ismo Kurki jää eläkkeelle, uusi komentaja on Vesa Blomqvist Pohjois-Karjalan rajavartiostosta — Myös rajavartioston lippu uusitaan heraldisen virheen takia

Neljä vuotta Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajana toiminut eversti Ismo Kurki, 56, siirtyy vuodenvaihteessa reserviin.

Kurki kertoo henkilökohtaisen eläkeoikeutensa tulleen täyteen jo kaksi vuotta sitten.

— Kun kerran tällainen mahdollisuus on suotu, miksen jäisi reserviin ja eläkkeelle. Olen kuitenkin ollut jo kaksi vuotta niin sanotulla yliajalla. Kokeillaan nyt seuraavaa vaihetta elämässä, Kurki sanoo.

Seuraaja tulee Pohjois-Karjalasta

Seuraaja on jo valittu. Hän on Pohjois-Karjalan rajavartioston nykyinen komentaja, eversti Vesa Blomqvist, 54.

Blomqvistin ura rajavartiossa käynnistyi rajavartijan peruskurssista 1986.

Uransa aikana hän on työskennellyt muun muassa Raja- ja merivartiokoulun tutkimuspäällikkönä, Rajavartiolaitoksen esikunnassa sekä EU:n rajaturvallisuuteen liittyvissä kansainvälisissä tehtävissä. Nykyisessä tehtävässään Blomqvist aloitti vuonna 2016.

Komentajat kohtaavat lippujuhlassa

Ismo Kurki ja hänen seuraajansa esiintyvät rinnakkain Kaakkois-Suomen rajavartioston uuden lipun käyttöönottojuhlassa joulukuun 18. päivä Imatralla.

Uusi lippu päätettiin hankkia, koska nykyisessä, 1990-luvulla käyttöönotetussa rajavartioston lipussa havaittiin heraldinen virhe. Karjalan vaakunaan kuuluvat suora ja käyrä miekka ovat lipun toisella puolella väärin päin.

Virheen huomasi sattumalta viime keväänä Rajamuseossa vieraillut reserviläinen, Ismo Kurki paljastaa.

— Päätimme, että lippu pitää uusia.

Uuden lipun käyttöönottojuhla toimii samalla Kurjen jäähyväistilaisuutena ja uuden komentajan esittelytilaisuutena.

Suunnitelmat avoinna

Kurki tuli nykyiseen tehtäväänsä vuonna 2016 Kainuun rajavartioston komentajan paikalta.

Koti säilyy jatkossakin Imatralla, hän kertoo.

— Koti on Imatralla, mutta varmaan tulee vietettyä aiempaa enemmän aikaa Helsingissäkin, jossa vaimo on töissä. Varmaan se on sellaista kahden paikkakunnan välissä sukkulointia, Kurki miettii.

Hän kertoo loppuvuoden kalenterin olevan täynnä ja tekemistä olevan niin paljon, ettei hän ole ennättänyt miettiä tulevaa eläköitymistään.

— Tarkkoja suunnitelmia ei ole. Aktiivisesti en ainakaan ala etsiä töitä. Jos en jaksa olla tekemättä mitään, niin etsin sitten. Harrastuksia ja tekemistä riittää kyllä, kuten veneilyä ja valokuvausta. Kirjojakin on jäänyt aika paljon lukematta, ja kuntoakin pitäisi pitää yllä.