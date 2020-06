Immolan varuskunta-alueella toimiva Rajavartiolaitoksen rajamuseo on saanut uuden vetäjän. Museomestarina toimii nykyisin joutsenolainen Jani Loijas, joka jatkaa virasta eläköityneen Mika Albertssonin jalan jäljissä.

Uusi museomestari aloitti uuden työn hyvillä mielin huhtikuussa.

– Näen tämän mukavana haasteena. Tässä on mukana paljon hallinnollisia tehtäviä ja paljon uuden opettelua, hän kertoo.

Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2013 valmistunut filosofian maisteri toimi vuosina 2017–2019 Lappeenrannan ratsuväkimuseon tutkijana sekä näyttelyn uudistajana.

– Työurani tähän asti olen ollut erilaisten museo- ja kulttuurihommien parissa, Loijas kertoo.

Rajamuseon museomestarin virkaa hän päätti hakea, koska hän uskoi omaavansa sellaista hyvää näkemystä, kokemusta ja osaamista, mitä Rajavartiolaitos haki.

– Tarpeet kohtasivat. Täällä selvästi halutaan uudistaa ja modernisoida museotoimintaa.

Museo avaa ovensa elokuussa uudistuneena

Rajamuseo avaa ovensa jälleen elokuussa. Tälle vuodelle museon näyttelyä on päivitetty ja uudistettu. Museoon tulee muun muassa uusi filmitila, jollaista aikaisemmin ei ole ollut.

Filmitilassa pääpaino on 1960-luvun koulutusmateriaalissa ja sissitoiminnan koulutusfilmeissä, kertoo Loijas.

– 60-luku oli maanpuolustuksellisesti sissitaktiikoiden kehittämisen aikaa. Meillä on hyvää filmimateriaalia siltä ajalta.

Museoon on tulossa muitakin toiminnallisia uudistuksia ja esimerkiksi audiovisuaalista materiaalia on aikaisempaa enemmän.

Rajavartiolaitoksen graafikko on luonut museoon uuden historiaseinän, ja museoon on lanseerattu myös hands on -periaatteella toimivia juttuja, joissa kävijät pääsevät itse kokeilemaan tietynlaisia asioita ja vaatteita, kuten univormuja.

– Nyt pitää vielä miettiä, voimmeko laittaa sellaisia heti alkuun esille koronan takia.