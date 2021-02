Poliisi tutkii Savitaipaleella viime perjantain ja lauantain välisenä yönä tapahtunutta epäiltyä puukotusta. Tapauksen johdosta torstaina Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa esitettiin vangittavaksi miestä epäiltynä tapon yrityksestä, mutta käräjäoikeus ei nähnyt riittävää perustetta hänen vangittuna pitämiseensä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen kertoo, että yksityisasunnossa oli perjantaina koolla seurue, jossa oli sekä miehiä että naisia. Alkoholia oli nautittu.

Seurueesta yksi mies oli saanut oletettavasti pistohaavan ylävartaloonsa epäselvissä olosuhteissa yöllä lauantain puolella.

– Ainakin hänellä oli puukotushaavaksi sopiva pistovamma ylävartalossaan.

Uhrilla ei ole hengenvaaraa.

Yhtä asunnossa olijaa vaadittiin vangittavaksi, mutta käräjäoikeus päätyi siihen, ettei ole todennäköisiä syitä epäillä häntä. Muitakaan epäiltyjä ei Tielisen mukaan ole, ja tutkinta jatkuu. Kyseistä miestä epäillään edelleen tästä teosta.

– Tutkintaa hankaloittaa, että aika moni paikalla olleista on ollut haluttomia selvittämään, että mitä siellä on tapahtunut. Sellainen käsitys on, että kaksi miestä on riitaantunut, ja toinen tarttunut veitseen.