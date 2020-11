Kiinnostaisiko oma ratapiha? Väylävirasto etsii ostajaa Imatran Harakan ratapihalle, Lappeenrannassa kaupunki on mahdollisesti halukas rakentamaan asuintaloja rautatieaseman alueelle

Väylävirasto on halukas luopumaan noin kymmenen hehtaarin suuruisesta Harakan ratapihasta Imatralla. Liikenne ratapihalla ja viereisellä raiteella on vähentynyt, mutta ei siinä määrin, että kiskoja käärittäisiin rullalle. Uusi omistaja on velvollinen säilyttämään sekä ohikulkevan raiteen että ratapihan ratarakenteineen liikennöitävässä kunnossa.

Harakan ratapiha sijoittuu Imatran sataman läheisyyteen ja Karjalanradan pohjoispuolelle. Se on osa rataosuutta, joka kulkee pohjois–etelä-suunnassa valtakunnan rajalta satamaan. Yhteys jatkuu edelleen Stora Enson tehtaille.

Hintalappu on maapohjalle ja noin kahdeksalle kiskokilometrille yhteensä alle kymmenen miljoonaa euroa. Johtava kiinteistöasiantuntija Antti Castrén Väylästä huomauttaa, että kauppasumma on kuitenkin neuvoteltavissa.

Hän arvelee kiinnostuneita ostajia löytyvän teollisuus- tai logistiikkayrityksistä. Ne tulisivat toimijoiksi yksityisraidesopimuksella.

– Ratapihan pyörittäminen ei ole halpaa. Taustalla täytyy olla liiketoimintaa.

Jos kaupat jäävät tekemättä, tilannetta on johtajan kiinteistöasiantuntijan mukaan pohdittava uudelleen valtionhallinnossa.

Harakan ratapiha on aikanaan 1970-luvulla rakennettu valtion ja teollisuuslaitosten yhteistyönä. Rataosuus on rakennettu aikaisemmin.

Harvoin tarjolla ostettavaksi

Rataosuuksia ja ratapihoja on harvoin tarjolla ostettavaksi. Castrénin mukaan poikkeuksen tekee nimenomaan se, että rata ja rataosuus jäävät Imatralla edelleen käyttöön.

Osa täysin tarpeetonta entistä järjestelyratapihaa on myyty muun muassa Helsingin Pasilassa uuden Tripla-ostoskeskuksen sijoituspaikaksi.

Lappeenrannassa kaupunki on mahdollisesti halukas rakentamaan asuintaloja rautatieaseman alueelle. Sinne on parhaillaan valmisteltavana uusi kaava.

Antti Castrén kertoo, että suunnitelma saattaa sisältää joko muutamien raiteiden siirtämistä tai ratapihan osittaisen purkamisen.

Pohdittavaa ja laskettavaa Castrénin mukaan riittää, sillä käytössä oleva junanrata aiheuttaa tärinä- ja meluhaittoja. Kokemusten perusteella näistä kahdesta melu on helpommin torjuttavissa kuin tärinä.

– Joissakin tapauksissa maaperän tärinä on onnistuttu vaimentamaan, joissakin ei. Toisekseen maaperä täyttää liikennekäytön vaatimukset. Asuinkäyttöä varten saatettaisiin maamassoja joutua vaihtamaan. Valtio on mukana kustannuksissa tiettyyn rajaan asti.