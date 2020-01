"Oikein hyvä juttu tämä on", sanoo Ison-Kristiinan pappa, joka sai Punaisen Ristin piristäjät jalkautumaan kauppakeskukseen juttukierrokselle vanhusten pariin

Hymy on tämän toiminnan paras palkinto, toteaa piristäjä ja tunnustaa, että piristäjätoiminta valuu kaikkeen elämään.

Kaksi punaisiin pukeutunutta ja Suomen Punaisen Ristin henkilökorteilla varustettua piristäjää päivysti maanantai-iltapäivänä kauppakeskus Ison-Kristiinan käytävillä.

Tämä kerta oli heille ensimmäinen, ja poikkesi normaaleista piristäjäpalveluista melkoisesti: tällä kertaa piristäjät jalkautuvat aktiivisesti ihmisten luo, kysymään tarvitsisivatko he apua. Silloin, kun piristäjät käyvät esimerkiksi sairaalalla vanhusten luona tai vievät heitä konsertteihin, tilanne on aivan erilainen.

Erilaisuus ei heitä tunnu haittaavan.

– Päinvastoin, on pelkästään mukavaa viettää arkipäivää täällä. Juttelin juuri erään poikaporukan kanssa, ja oli oikein mukava muistella vanhoja. Poikaporukan pojat olivat noin 90-vuotiaita, kertoo Vesa Suuronen tämänkertaisista piristäjistä toinen.

Anu Kiljunen Anteeksi, tarvitsetteko apua? kyselivät piristäjien Galina Lind ja Vesa Suuronen Ison-Kristiinan asiakkailta maanantaina.

Tavoitteena vähentää vanhusten yksinäisyyttä

Kauppakeskuksen käytävillä istuskelee myös Arvi Keskisaari, mies joka innoitti koko idean piristäjien jalkautumisesta Ison-Kristiinan käytäville.

– Oikein hyvä juttu tämä on. Kohta alkaa tuntua jo siltä, että menee ylimainostuksen puolelle, hän naurahtaa.

Juttukierros vanhusten parissa kertoo samaa viestiä. Kerta kaikkiaan hyvä juttu, että muistetaan sellaisia vanhuksia, joilla ei ole ketään auttamassa, miettii eräs rollaattorin kanssa kulkeva nainen.

– Tämän palvelun tarkoitus on vähentää yksinäisyyttä. Mitä vähemmän yksinäisiä, sitä parempi ilmapiiri on koko yhteiskunnassa, huomauttaa Galina Lind, toinen kauppakeskuksessa partioivista piristäjistä. Lind tunnustaa piristäjäpalvelun valuvan muunkin elämän puolelle.

– Ihmisiä voi piristää vaikka ihan vain hymyilemällä kadulla vastaantuleville. Hymy on tämän toiminnan paras palkinto.

Piristäjät jakavat ihmisille myös esitteitä, jossa on kaikki tärkeät puhelinnumerot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten palveluihin, sekä sen Iso Apu -palvelukeskuksiin. Koska kaikki vanhukset eivät ole netissä, puhelinnumeroiden löytäminen voi olla välillä ylitsepääsemättömän hankalaa.

Toimintaa arvioidaan, mutta jatketaan

Seuraavan kerran piristäjät jalkautuvat kauppakeskuksen käytäville kahden viikon kuluttua maanantaina. Myös kellonaika on sama kuin tällä kertaa, eli 13–15.

Sen jälkeen on tarkoitus palaveerata ja puntaroida ihmisiltä, kauppakeskukselta ja piristäjiltä itseltään tullutta palautetta ja miettiä, jatketaanko samalla tavalla, vai muutetaanko jalkautumisen yksityiskohdissa jotain.

Kauppakeskuksessa päivystämistä kuitenkin jatketaan, eli sellaista vaihtoehtoa ei ole, että toiminta päätettäisiinkin lopettaa, sanoo SPR:n Lappeenrannan osaston piristäjäpalveluiden koordinaattori, Mia Hiltunen.

– Ajattelimme aivan mutu-tuntumalta, että maanantai-iltapäivä voisi olla hyvä aika tälle toiminnalle. Moni vanhus on koko viikonlopun yksikseen kotona, ja sen takia moni tulee tänne maanantaina ja tiistaina.

Myös Eksote on huomannut, että etsivälle vanhustyölle on tarvetta. Sen takia esimerkiksi monissa kunnissa on järjestetty kyläkiertue -tyyppisiä tapahtumia, joissa Eksoten työntekijä käy kertomassa tarjolla olevista palveluista, kertoo vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riia Karels.



