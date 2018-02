Hovioikeus alensi veronkierrosta ja kirjanpitorikoksesta tuomittujen vankeusrangaistuksia kolmella kuukaudella — Oikeus katsoi syytettyjen ottaneen omaan käyttöönsä yli 700 000 euroa yrityksen rahoja EU Gate -yrityksen johtohenkilöt tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Syytetyt kiistivät syytteet. Ismo Pekkarinen

Itä-Suomen hovioikeus on alentanut törkeästä veropetoksesta sekä törkeästä kirjanpitorikoksesta tuomittujen tuomioita kolmella kuukaudella.

Syytetyistä Olga Chistyakova toimi EU Gate -nimisen yrityksen toimitusjohtajana ja Oleg Bekesh yhtiön hallituksen puheenjohtajana.Yhtiö julkaisi neljä kertaa vuodessa lehteä, jossa on ollut suomalaisten yritysten venäjänkielisiä mainoksia.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus oli tuominnut heidän kahden vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistuksiin. Syytetyt kiistivät syytteet ja valittivat tuomioistaan hovioikeuteen.

Verojen vältteleminen jatkui vuosia

Yritykseen tehtiin verotarkastus, josta selvisi, että kirjanpito oli puutteellista. Suomalaisilta yrityksiltä tehdyt ostot oli kirjattu kirjanpitoon, mutta venäläisille yrityksille merkityt suoritukset oli maksettu käteisellä, eikä kirjanpitoon liitetty ostolaskua. Osa kuluista ei liittynyt yhtiön tulonhankkimistoimintaan. Yhtiössä ei ollut käytössä kassakirjaa, vaikka sellaista olisi pitänyt pitää.

Hovioikeus katsoi, että kaksikko oli ottanut yksityiseen käyttöönsä perusteettomien menojen avulla lähes 769 000 euroa vuosina 2011—2015. Veropetoksella tavoiteltiin huomattavaa hyötyä, ja koska verojen vältteleminen jatkui yli viiden vuoden ajan, veropetos on törkeä.

Hovioikeus alensi korvausta, joka syytettyjen on maksettava Verohallinnolle maksamattomista veroista noin 100 000 eurolla 412 000 euroon sekä pienensi vakuustakavarikon 600 000 euroon 809 000 eurosta. Koska syyte ja korvausvaatimukset on hylätty osittain, rangaistusta on alennettava kahteen vuoteen, oikeus perusteli. Tuomituille määrätty liiketoimintakielto pysyy voimassa.

Muutosta hovioikeuden tuomioon voi hakea korkeimmalta oikeudelta, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan.